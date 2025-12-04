Urbanismo aprueba la licitación del cerramiento del estadio El Arcángel

El Córdoba CF está un paso más cerca de poder mostrar un estadio en condiciones, finalmente. El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobará este martes los pliegos de condiciones para el concurso del cerramiento del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. En el momento en que el concurso aparezca en la plataforma de contratación empezará a contar el plazo que tienen las empresas para que la ejecución de la actuación se inicie y se ponga punto final (o punto y seguido) a las obras de mejoras del estadio municipal. Los trabajos salen a concurso por valor de 1,6 millones de euros y supondrán el cierre exterior completo de la zona exterior de la Preferencia y del Fondo Sur de El Arcángel, con lo que tres de las cuatro gradas quedarán completamente cerradas y tan sólo restará por acometer el último gran reto: la nueva Tribuna del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. En todo caso, con esta última actuación sobre el edificio municipal se ganará mucho en el aspecto exterior de El Arcángel que, por fin, tendrá la imagen de un estadio cerrado para los que lo contemplen desde fuera.

Celosías como las de Fondo Norte

Según el expediente que llegará al consejo rector de la GMU, “las zonas ocupadas con dependencias municipales quedaron terminadas con un acabado exterior a base de módulos de celosía orientables, compuestos por lamas verticales de aluminio extruido”, que son las que se pueden observar en el fondo norte, la grada en la que se ubica en la actualidad tanto el escudo del Córdoba CF como el nuevo nombre del estadio. “Estas celosías se instalaron con motores para su control desde el interior de las oficinas”, prosigue recordando la memoria, que indica además que “los módulos de lamas están anclados a los cantos de forjado mediante ménsulas que los separan del plano de cerramiento acristalado de la fachada. El espacio entre este cerramiento acristalado y las celosías se aprovecha para la colocación, sobre las ménsulas, de una pasarela de mantenimiento, conformada con piso de retícula de acero tipo ‘tramex’ y barandillas del mismo material”.

Vista de la esquina entre Preferencia y Fondo Norte de El Arcángel. / FRANCISCO GONZÁLEZ

En la actual zona exterior de Preferencia se aprecian las zonas ocupadas con dependencias municipales (cuya terminación de fachada se ha realizado con lamas verticales orientables) y las zonas desocupadas, que quedaron en estructura, recuerda la misma memoria aprobada en el consejo rector de la GMU.

También en Fondo Sur

Además de cerrar la zona exterior de Preferencia, la actuación llegará hasta el Fondo Sur, “donde se ubica el almacén municipal de cultura popular”, recuerda la memoria, que además añade que “su ejecución dejó inconclusa su fachada, dejando vista la estructura de hormigón armado. En los huecos de acceso de vehículos y personas se ejecutaron los elementos proyectados de carpintería metálica, a base de hojas de chapa de acero inoxidable perforada y plegada. En el resto de huecos, como medida de seguridad, se instalaron rejas de tubulares de acero galvanizado”.

El Fondo Sur también tendrá una vista exterior equiparable a la de Fondo Norte y Preferencia. / FRANCISCO GONZÁLEZ

“Así pues, con la idea de proporcionar una imagen de edificio acabado, respetando los materiales y sistemas constructivos ya empleados, se ha elaborado la propuesta de intervención que se contempla en este proyecto, actuando únicamente en los cuerpos que el Ayuntamiento ocupa con dependencias municipales”, explica la memoria, que detalla que en la Preferencia se instalarán “entre las plantas 1 y 5, los mismos módulos de celosías orientables compuestos por lamas verticales de aluminio extruido, colocados con marcos sobre ménsulas empotradas en cantos de forjados. En este caso no se ejecutará la pasarela de mantenimiento, ya que no se ejecutarán los cerramientos acristalados”. Asimismo, también se instalarán en el exterior de la grada de Preferencia “ entre las plantas 6 y 8, la misma chapa de acero inoxidable perforada y plegada que hace de hoja exterior en el Fondo Norte, colocada sobre ménsulas empotradas en cantos de forjados”, mientras que en el exterior del Fondo Sur “se colocará la hoja exterior del mismo sistema de fachada existente en el Fondo Norte, compuesta por lienzos de chapa de acero inoxidable perforada y plegada, sobre estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado”.

Presupuesto

Finalmente, el presupuesto total de la actuación será de 1.615.981,16 euros y el plazo para la ejecución de la obra será de seis meses, por lo que se puede afirmar que, para la próxima temporada, el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel dará una imagen exterior de estadio completamente finalizado, terminándose el cerramiento de tres de las cuatro gradas que se reconstruyeron a principios de este siglo.

El Córdoba CF informó hace unas semanas, precisamente, de que los trabajos interiores del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel se daban por finalizados después de cambiar el césped y el sistema de riego, la iluminación led –incluyendo el anillo de Preferencia-, los banquillos, los palcos VIP de Preferencia, los accesos al estadio mediante tecnología NFC, los nuevos videomarcadores, el comedor para el primer equipo, la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y aseos adaptados, así como los aseos en general, los desagües en Tribuna y otras intervenciones de menor calado.