El Leganés, próximo rival del Córdoba CF, apeado de la Copa por el Albacete

Definitivamentre, al Leganés, próximo rival en Liga del Córdoba CF este domingo (16.15 horas), se le atraganta Butarque. El Albacete Balompié apeó a los pepineros en la segunda eliminatoria de Copa del Rey al imponerse por 1-2 en el campo madrileño tras un partido en el que nunca transmitió el Leganés sensación de lograr superar a su rival.

El Leganés se puso en acción con un once que diferirá mucho del que muestre ante el Córdoba CF y muy diferente, también, al que inició el último encuentro de Liga, en Zaragoza,ya que sólo repetían como titulares Figueredo, Marvel y Diawara, los dos últimos sancionados de cara al choque del domingo ante el equipo de Iván Ania. Enric Franquesa se colocaba en el lateral izquierdo, y se estrenaba como titular el atacante del filial pepinero Suleiman El Haddadi.

Equilibrio en el primer acto

La primera mitad entre el Leganés y el Albacete estuvo caracterizada por la igualdad, con un par de ocasiones relativamente claras para cada uno de los contendientes, aunque con los pepineros, aparentemente, más cómodos con el balón. Pese a ello, las ocasiones claras brillaron por su ausencia y al descanso el marcador reflejaba un lógico 0-0.

Marvel rompe el fuego y la eliminatoria

Una acción de mala suerte rompió el partido. El ex del Córdoba CF Marvel alojaba el balón en su propia portería nada más iniciarse la segunda mitad y, pocos minutos después, era Lazo el que apuntillaba al Leganés al anotar el 0-2, que fue una losa demasiado grande para un Leganés que acudía al partido ya con muchas dudas.

Miguel de la Fuente tuvo dos opciones de anotar para dar esperanza al conjunto pepinero, pero sin éxito. Millán también tuvo la suya, pero sólo pudo ver puerta Naim García, aunque demasiado tarde. El jugador local anotaba el 1-2 en el tiempo añadido, ya sin oportunidad de generar nervios al Albacete, que se llavaba con justicia la eliminatoria de Copa.

Para el Leganés, un nuevo palo en Butarque, que se le ha atragantado esta temporada y que recibe el domingo la visita de un Córdoba CF que llegará con la intención de cortar definitivamente su mala racha de resultados.