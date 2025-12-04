El Leganés de Paco López, en la cuerda floja: una derrota ante el Córdoba CF podría ser fatal

La vuelta a Segunda en 80 jornadas. Así fue la existencia profesional de Borja Jiménez con el Leganés, próximo rival del Córdoba CF, que logró subir al conjunto pepinero en la 2023-24 como campeón de la categoría de plata del fútbol español. El paso por la planta más alta de la élite no fue, sin embargo, un camino de rosas. Y eso que el Leganés no cayó a puestos de descenso hasta la jornada 28. Pero una vez que lo hizo, el actual técnico del Sporting no supo sacar a los madrileños de ahí. Una vez consumado el descenso, técnico y club dividieron sus caminos y el Leganés firmó a Paco López con la intención de regresar a Primera por la vía rápida.

Muchos jugadores de Primera

Y para ello, el club pepinero se quedó nada menos que a nueve de los jugadores que ya competían en primera con la camisola blanquiazul. Juan Soriano, Jorge Sáenz, Duk, Juan Cruz, Cissé, Diego García, Miguel de la Fuente, Roberto López y Franquesa se quedaron en Butarque para devolver al Leganés a la planta más alta del ascensor. Por si fuera poco, el Leganés firmó a Rubén Peña, del Osasuna, San Román y Óscar Plano, ambos del Elche, que acababa de ascender a Primera, al igual que el Levante, club al que firmó a Ignasi Miquel y, además, también incorporó a Gonzalo Melero, del Almería, así como a Marvel, viejo conocido del Córdoba CF.

El centrocampista del Valencia Fran Pérez (d) con el balón ante el delantero del Leganés Duk (i) en un partido de la pasada temporada. / Efe

Descartando al que fuera jugador del Castilla, son 14 los futbolistas de Primera División con los que inició la Liga este Leganés, por lo que su deseo de volver a la máxima categoría no era un brindis al sol. Sin embargo, el Córdoba CF visitará a un rival, el próximo domingo, cuyo banquillo está más que caliente.

Dos destituciones consecutivas

Y no es una situación desconocida, precisamente, para Paco López. El de Silla lleva un trienio negro. Ascendió con el Granada en la 2022-23 después de tomar las riendas del conjunto nazarí en mitad de temporada, pero no consiguió mantenerlo en la máxima categoría del fútbol español. A pesar de que el todopoderoso Alfredo García Amado anunció solemnemente el 9 de noviembre del 2023 que tenía “plena confianza en él y en su cuerpo técnico para sacar adelante”, 15 días después era destituido. Unos meses después tomó las riendas de otro recién descendido, el Cádiz, que como todos quería volver a Primera por la vía rápida en la 2024-25. Sin embargo, aguantó 18 jornadas en el banquillo cadista y fue sustituido por Gaizka Garitano, a pesar de que la mayor parte de su plantilla era la que había caído desde Primera. Quizá ahí radicaba el problema, precisamente.

El exblanquiverde Marvel posa con la elástica del Leganés en su presentación oficial. / CD LEGANÉS

Ahora, en la 2025-26, cogió el mando de su tercer proyecto consecutivo de un equipo recién descendido de Primera. Y la cosa pinta como en los dos anteriores. Con 18 puntos, el Leganés de Paco López suma los mismos puntos que la zona de descenso, por lo que una derrota, el próximo domingo en Butarque ante el Córdoba CF, podría ser definitiva para su futuro. Desde el 19 de octubre, ante el Málaga (2-0) no ven los aficionados pepineros un triunfo local de su equipo que, en realidad, es el único que ha conseguido sumar Paco López como local. Por lo tanto, no parece que a este Leganés le vayan a recibir los suyos con una fiesta, este domingo, ante el conjunto blanquiverde. Y de ello ha de aprovecharse el equipo de Iván Ania.