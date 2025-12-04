El Leganés destituye a Paco López a tres días de enfrentarse al Córdoba CF

El Córdoba CF se enfrentará a un Leganés con técnico interino. El club pepinero anunció la destitución de Paco López después de la derrota en la segunda eliminatoria de Copa del Rey ante el Albacete (1-2), en Butarque.

Ígor Oca se sentará frente al Córdoba CF

Así, será Igor Oca, el técnico del filial pepinero, quien dirija la sesión de entrenamiento de este viernes y se sentará en el banquillo de Butarque, este domingo, en el partido ante el Córdoba (16.15 horas).

En principio, era el encuentro contra el Córdoba CF el que se convertía en una final para Paco López, pero el consejo de administración del Leganés agotó su paciencia este jueves, tras la derrota copera frente al Albacete, por lo que decidió el despido del técnico valenciano. Y no es una situación desconocida, precisamente, para Paco López. El de Silla lleva un trienio negro. Ascendió con el Granada en la 2022-23 después de tomar las riendas del conjunto nazarí en mitad de temporada, pero no consiguió mantenerlo en la máxima categoría del fútbol español. A pesar de que el todopoderoso Alfredo García Amado anunció solemnemente el 9 de noviembre del 2023 que tenía “plena confianza en él y en su cuerpo técnico para sacar adelante”, 15 días después era destituido. Pasados unos meses, tomó las riendas de otro recién descendido, el Cádiz, que como todos quería volver a Primera por la vía rápida en la 2024-25. Sin embargo, aguantó 18 jornadas en el banquillo cadista y fue sustituido por Gaizka Garitano, a pesar de que la mayor parte de su plantilla era la que había caído desde Primera. Quizá ahí radicaba el problema, precisamente.

Noveno técnico que cae en Segunda

Finalmente, Paco López suma su tercera destitución consecutiva con otros tantos recién descendidos de Primera en los tres últimos años. El de Silla es el noveno entrenador de Segunda que cae en lo que se lleva de temporada. La primera destitución fue en la quinta jornada la de Johan Plat, que dejó libre el banquillo del Skyfi Castalia para que Pablo Hernández promocionase desde el filia. Tras esta, llegó el adiós de Raúl Llona a la Cultural y Deportiva Leonesa, que desembocó en la llegada de José Angel 'Cuco' Ziganda al banquillo del club de Castilla y León como recambio.

Posteriormente, llegó el turno del cese de Asier Garitano, el tercero de la temporada, en la octava jornada dejó de ser el entrenador del Sporting de Gijón para dejar hueco a Borja Jiménez. Tras él, fue destituido Gabi Fernánde. La leyenda colchonera fue cesada como técnico del Real Zaragoza para que Rubén Sellés tomase las riendas del equipo maño para intentar evitar su caída a Primera Federación.

Fran Justo fue despedido en la jornada 12 como entrenador del Mirandés y su lugar lo ocupa ahora Jesús Galván. En la jornada 13 le tocó añ la SD Huesca, que destituyó a Sergi Guilló para sustituirlo por Jon Pérez 'Bolo'.

Los dos últimos en la lista antes de la caída de Paco López fueron Sergio Pellicer, relevado por Funes en el Málaga CF, e Ibai Gómez, despedido del Andorra.