Dalisson y el objetivo del Córdoba CF: "Nosotros siempre vamos a mirar para arriba"

El Córdoba CF trabaja desde este miércoles pensando ya en el Leganés, próximo rival al que se enfrentará en la jornada 17 de LaLiga Hypermotion, el próximo domingo, a las 16.15 horas. Para hablar de ello compareció en la sala de prensa de El Arcángel Dalisson de Almeida, que aseguró que "el estado de ánimo del equipo es muy bueno, sobre todo porque en los partidos que no hemos ganado, siempre ha dado la cara el equipo y siempre ha intentado salir hacia delante. Aunque llevamos esos partidos sin ganar, el equipo está bien, está con confianza y seguimos trabajando para que llegue la victoria".

Primer gol en El Arcángel

A pesar de la derrota, en lo personal le fue bien a Dalisson, que anotó su segundo gol como cordobesista y el primero en El Arcángel. "El otro día me tocó salir de interior y gracias a eso pude ayudar al equipo con un gol. Ojalá no hubiera metido y el equipo hubiera ganado. Todos estamos a disposición del míster para ayudarle en lo que él crea que los jugadores podemos aportar al equipo", aseguró el hispano-brasileño, que reconoció que ese gol "fue espectacular", ya que anotar en el coliseo ribereño, "con nuestra gente y escuchar mi nombre que lo gritara toda la gente fue una sensación mágica y única. Como he dicho antes, ojalá hubiéramos ganado y no hubiera metido gol, pero bueno, contento por sumar un golito más para mí y seguir trabajando para que lleguen más".

Dalisson de Almeida celebra su primer gol para el Córdoba CF en El Arcángel, el pasado domingo, ante el Cádiz CF. / MANUEL MURILLO

Dalisson remarcó que "el Leganés viene con una mala racha, viene en una posición en la clasificación un tanto engañosa, porque son un equipo muy fuerte. Si no recuerdo mal, de los últimos 10 años lleva 5 en primera división y afrontamos el partido con mucho respeto pero con muchas ganas de ir a Leganés e intentar llevarnos la victoria", indicó el centrocampista, que pasó después a hablar del objetivo final de este Córdoba CF para la temporada 2025-26. "Bueno, nosotros como equipo siempre vamos a mirar para arriba", indicó Dalisson, que subrayó que "al final tenemos un proyecto súper bonito, que lo afrontamos con muchísima ilusión y lo cierto es que la Liga no es nada fácil. Creo que estamos a la misma distancia del play off que a la del descenso, con lo cual hay que seguir partido a partido y ver qué depara el futuro".

Debutante en Segunda

Sobre el apartado personal, el año de su debut en el fútbol profesional, el hispano-brasileño comentó estar "muy contento y muy feliz de poder estar sumando muchos minutos aquí. Es cierto que no me lo esperaba, porque es mi primera temporada en el fútbol profesional. Creo que he trabajado mucho para poder llegar aquí y sigo haciéndolo. Estoy agradecido con el míster y con los compañeros que son con los que compito a diario en una competencia sana. Gracias a ellos y a que el míster me está viendo bien, estoy teniendo bastantes minutos", se felicitó el jugador blanquiverde.

Dalisson de Almeida, el pasado domingo, durante el duelo ante el Cádiz. / Manuel Murillo

Dalisson reconoció que pasar de Segunda RFEF a Segunda División "es un salto bastante complicado y difícil. Al final hay jugadores que se adaptan mejor o peor. Es un salto difícil, pero creo que en mi caso me estoy adaptando bastante bien. Tengo que seguir trabajando para mejorar bastante más, por supuesto. Estoy feliz e intentando dar mi mejor versión siempre.

Sobre el encuentro del próximo domingo en Butarque, ante el Leganés, el jugador del Córdoba CF comentó que será "un partido competido. El Leganés tiene un equipo bastante fuerte y ha tenido sanciones ahora de tres jugadores importantes para ellos. Nosotros recuperamos a Carracedo, Reguena y Rubén Alves, que seguro que van a estar a disposición del míster para que entren o no en el once. El equipo está bien, anímicamente, y vamos al Leganés para afrontar el partido con buena cara e intentar llevarnos la victoria".

Finalmente, Dalisson no ocultó que "el partido va a ser difícil, porque ningún partido en esta categoría es fácil. Tampoco creo que deba hablar mucho del Leganés, porque nosotros estamos centrados en nosotros mismos y vamos a ir a hacer un buen papel e intentar ganar".