Calendario del Córdoba CF: ¿qué partidos le quedan antes de cerrar el 2025?

El Córdoba CF afronta la recta final del 2025. El último mes del año trae al conjunto blanquiverde compromisos importantes en LaLiga Hypermotion, en la que aspira a finalizar en los puestos altos de la clasificación. Los de Iván Ania deberán afrontar en las próximas semanas, antes del parón navideño, tres partidos en los que aspiran a realizar un pleno que les haga despedir el 2025 con una sonrisa. El punto de optimismo lo ofrece el calendario, que ha deparado que esos tres últimos encuentros del 2025 sean ante equipos en clara crisis de resultados o clasificatoria, ya que los tres se encuentran en el furgón de cola de la clasificación.

Primero, el Leganés

El primero de esos tres partidos que le restan al Córdoba CF será en Butarque, frente al Leganés (domingo 7, 16.15 horas). El entrenador pepinero, Paco López, se jugará el puesto ante los blanquiverdes. Una derrota podría precipitar su salida e incluso un empate le dejaría en una posición más que delicada si aspira a mantenerse en las Navidades en el Lega. De recién llegado y aspirante al ascenso, el Leganés ha pasado a estar igualado con el descenso a Primera Federación y a siete puntos de los ‘play off’. Si el partido del domingo no es una final para Paco López, se le parece, desde luego.

Paco López, entrenador del Leganés, próximo rival del Córdoba CF. / LALIGA

Adiós al 2025 en El Arcángel

Una semana después el Córdoba CF despedirá el 2025 en El Arcángel ante el Éibar (sábado 13, 14.00 horas). El conjunto armero se encuentra en posiciones de descenso, a un punto de la salvación, por lo que su visita al coliseo ribereño se producirá, pase lo que pase en esta semana, bajo el signo de la angustia. Magunazelaia regresará a El Arcángel con el objetivo ineludible de puntuar, al menos, ya que Beñat San José tampoco tiene su puesto asegurado y ya hay rumores sobre un posible relevo en caso de que la reacción de los azulgranas se haga esperar. El equipo vasco sufre un lastre que da esperanza al Córdoba CF: en ocho partidos como visitante sólo ha sumado dos puntos y ha encajado 16 goles.

Jon Magunazelaia, durante su presentación como jugador del Córdoba CF. / A.J. González

Anduva, última parada del año

El domingo, 21 de diciembre (16.15 horas) dirá adiós el Córdoba CF a LaLiga Hypermotion en el 2025 en Anduva, en donde se enfrentará a un Mirandés que está muy lejos de ser aquel equipo revelación de la pasada temporada y que ya ha gastado el comodín del cambio de entrenador. El conjunto jabato se encuentra ahora mismo en posiciones de descenso, a tres puntos de la salvación, y ha visto cómo la reacción del Zaragoza le ha igualado en puntos en las últimas tres jornadas, por lo que la zona roja se ha apretado, ya que en sólo tres puntos se encuentran los seis últimos clasificados. Desde el noveno hasta el último, con el Córdoba CF de por medio, hay sólo seis puntos de diferencia. Por lo tanto, el equipo de Iván Ania afronta estas tres últimas jornadas del año 2025 como la oportunidad para escapar definitivamente de la zona de abajo y meterse en la pelea por los ‘play off’.