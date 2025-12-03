Un año después, el Córdoba CF revive su mal fario en noviembre y busca la reacción en diciembre

«Porque nada dura para siempre, ni siquiera la fría lluvia de noviembre». Probablemente no suene en el vestuario del Córdoba CF Guns N’Roses, ya que en los últimos años se han impuesto entre los veintañeros (la inmensa mayoría lo son) melódicos sonidos con letras tan sugerentes como las de Rauw Alejandro, Daddy Yankee o Roze Oficial, estos últimos, rozando lo sublime con ‘Tu jardín con enanitos’. Pero bien haría Iván Ania en poner algo de la banda de Axl Rose en la caseta despues de lo padecido en el último mes. Entre otras cosas, para hacerles ver a los suyos que todo pasa. Y que no se trata de un aforismo vacío, sino de la realidad.

Noviembre negro

A principios de noviembre del 2024, hace un año, el Córdoba CF llegaba a la jornada 12 de Liga con 15 puntos, a cuatro puntos de las posiciones de ‘play off’ y tan sólo tres por encima del descenso. Aquella victoria ante el Eldense en El Arcángel daba algo de respiro al conjunto blanquiverde, pero no demasiado, ya que vivió cinco semanas ciertamente negras. La jornada 13 se pospuso por la dana en Almería, así que en la 14 volvió a repetir el Córdoba CF actuación a orillas del Guadalquivir, ante el Castellón, al que no sólo no supo ganar, sino que a punto estuvo de claudicar despues de ponerse el equipo orellut 0-2 en el marcador al minuto 45. Tras aquel empate, el equipo de Iván Ania cayó en Cádiz (2-0), volvió a quedarse en un empate en casa, en aquella ocasión ante el Zaragoza (2-2), cayó goleado en el partido aplazado en Almería (4-0) y volvió a terminar con la cara colorada en El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’, ante el Sporting (2-0). Dos puntos de 15 que dejaron al Córdoba CF con 17 puntos en puestos de descenso. El Burgos marcaba la salvación con 18 y el ‘play off’ se fue hasta los 26, con el Elche -hoy en Primera- situado en sexta posición.

Obolskii pugna por el esférico durante el Córdoba CF-Eldense, la pasada temporada. / A.J. González

El mes de noviembre había sido nefasto para los cordobesistas y la imagen que ofrecía el equipo preocupaba incluso a los más acérrimos defensores del Córdoba CF y de Iván Ania. Sin embargo, la llegada de diciembre supuso la reacción del Córdoba CF de una manera fulgurante y, todo hay que decirlo, ‘ayudado’ en parte por el calendario. Goleó al ya tocado por entonces Tenerife en El Arcángel (3-0), cuajó un gran partido en el Ciutat de Valencia (2-2) ante el Levante, volvió a ganar en casa al Eibar (2-1) y se impuso en el Carlos Tartiere al Oviedo (2-3) en un partido sorprendente, ya que como recordó Ania recientemente, la expedición blanquiverde contaba con muchas bajas y Obolskii abrió el marcador cuando no pocos lo daban como ‘rescindible’ en el inminente mercado invernal.

Resurrección en el final de año

Aquellos 10 puntos de 12 en juego dieron un empujón al Córdoba CF para llevarlo al puesto 14, con seis puntos de ventaja sobre la zona fatídica de descenso, mientras que el ‘play off’ ya se iba demasiado, nada menos que a los ocho puntos. Pero aquel noviembre quedó en el olvido gracias a la reacción blanquiverde posterior, tanto en diciembre como en enero.

Théo Zidane conduce el esférico durante el Oviedo-Córdoba CF en el Tartiere. / LOF

Curiosamente, esta temporada, el Córdoba CF llegó a la jornada 12 con los mismos puntos que el año anterior, 15. Y, de nuevo, noviembre ha sido un mes fatídico para los cordobesistas. Se comenzó ganando al Ceuta (2-0) en El Arcángel, pero después sólo se sumaron dos puntos de 12 en juego: empate en Málaga (2-2), derrota en casa frente al Deportivo de La Coruña (1-3), igualada en Granada (1-1) y nueva derrota ante su parroquia contra el Cádiz (1-2).

Ahora, un año despues, de nuevo el calendario echa una mano en diciembre. Esperan el Leganés, el Eibar y el Mirandés. Dos equipos en posiciones de descenso y otro que aspiraba al ascenso y que afrontará el choque frente al Córdoba CF igualado con la zona roja, al 100% de presión y con su entrenador, Paco López, en la picota. La historia, un año después, se repite. O apunta a una repetición.

«¿No crees que necesitas a alguien? Todos necesitamos a alguien. No eres el único», cantaba Axl Rose. Si hace un año aparecieron hombres como Obolskii -en la rampa de salida entonces y ahora-, Theo Zidane o incluso Marvel -ahora en el Leganés, aunque sancionado para el domingo-, entre otros, el Córdoba CF actual necesita que otros aparezcan. Y que el técnico les ayude en ese reto de dar el paso adelante y olvidar la fría lluvia de palos en noviembre.