Las obras de acceso a El Arcángel arrancan con siete nuevos senderos y la plantación de 174 árboles

El entorno de El Arcángel, hogar del Córdoba CF, ya está de reformas. Desde el inicio de esta semana han comenzado las obras para la creación de los siete senderos cementados que conectarán los accesos principales del estadio con los distintos puntos del recinto Rafael Campanero Guzmán y con el propio recinto ferial. La empresa Verde Urbano Paisajismo & Jardinería ya trabaja sobre el terreno, y este martes el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, detalló el alcance de la intervención.

Según explicó el edil, los trabajos contemplan tres nuevos caminos en la zona más próxima a Fondo y otros cuatro en el sector cercano a Tribuna, con el objetivo de agilizar y mejorar la accesibilidad en los días lluviosos de partido, siempre sin interferir en los usos habituales del recinto durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud. «Es una obra que va a consistir en la creación de siete caminos de acceso cementado con acceso al estadio, de tal forma que se asegure más todavía la mejora de la calidad de la asistencia de los espectadores», señaló Torrico, remarcando esa doble compatibilidad de usos.

Al igual, la actuación vendrá acompañada de un plan de revegetación que supondrá la plantación de 174 árboles en las calles Guadalquivir y El Potro del recinto ferial. Una medida que, con el paso del tiempo, pretende incrementar de forma notable las zonas de sombra en El Arenal. «Es una importante cantidad de árboles, que irán creciendo y también darán mucha más sombra de la que tenemos actualmente», destacó el delegado.

El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 162.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, por lo que el Ayuntamiento espera que la obra pueda estar finalizada a mediados de marzo.

El levantamiento de tierra inicial previo a la cementación del sendero. / A.J. GONZÁLEZ

Cerramiento de la fachada de El Arcángel

En paralelo, Torrico también ofreció novedades sobre otro asunto clave para el estadio: el cerramiento de la fachada de El Arcángel. Un proyecto largamente esperado que, según confirmó, comienza a desbloquearse de manera definitiva. De hecho, la principal duda residía en determinar si la competencia para su ejecución correspondía a la Gerencia Municipal de Urbanismo o al propio Ayuntamiento. «Los presupuestos están, el proyecto está y a partir de ahí vamos a ir con la tramitación», explicó.

Superado ese escollo administrativo, el procedimiento avanza hacia una licitación a corto plazo. «Esperamos que lo más pronto posible pueda licitarse e iniciar el procedimiento de adjudicación de esa obra. Ya se ha dado ese paso que había que dar, y a partir de ahí creo que en las próximas fechas podremos tener noticias sobre los plazos más concretos», añadió.