Guardiola-Obolskii el binomio que preocupa en la delantera del Córdoba CF

El Córdoba CF volvió a explorar caminos poco transitados para buscar la épica. Y es que en la derrota frente al Cádiz en El Arcángel (1-2), el final de partido dejó una imagen poco habitual en el libreto de Iván Ania: el equipo terminó atacando con doble punta, una variante táctica que, en palabras del propio preparador asturiano, no se quedó en un simple ajuste, sino en una declaración de intenciones ante la falta de acierto en los últimos metros. Y en esa escena, surgen dos nombres claros: Sergi Guardiola y Nikolai Obolskii.

La apuesta tomó forma en el minuto 58, cuando el primero de ellos entró al césped en lugar de Dalisson de Almeida, que hasta entonces había actuado en la mediapunta. El manacorí se emparejó con Adrián Fuentes para formar un frente ofensivo de dos referencias. «Necesitábamos más presencia en el área porque ellos estaban replegados. Con dos delanteros el equipo no se sintió incómodo; llegamos, generamos, pero nos faltó acertar», explicó el técnico tras el derbi, dejando entrever que esta fórmula, al igual, puede volver a escena en próximos compromisos.

Pese a ello, la propuesta sufrió para dar continuidad al juego, especialmente en la transición hacia campo rival. Ante ese bloqueo, el técnico volvió a mover el banquillo y recurrió a un nombre que prácticamente había desaparecido del mapa liguero: Nikolai Obolskii. El delantero ruso no jugaba en Segunda División desde la segunda jornada ante Las Palmas y apenas acumulaba 14 minutos en todo el curso. Frente al Cádiz, sin ir más lejos, sumó 16, superando de golpe su registro anterior.

La dupla Guardiola-Obolskii -ninguno de los dos ha anotado todavía en Liga- dio otra textura al ataque blanquiverde, aunque todavía insuficiente. De hecho, una acción individual del ex del Rayo Vallecano generó la ocasión más clara del tramo final, mientras que el ariete ruso llegó a firmar el empate momentáneo, aunque su tanto fue finalmente anulado. La asociación reafirmó otra lectura: más allá del «18», sigue con la pólvora mojada.

Sergi Guardiola, durante el choque ante el Cádiz en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Números preocupantes

Entrando en materia, los guarismos que arrastran ambos puntas siguen inquietando en El Arcángel. Tan solo Fuentes ha logrado inaugurar su casillero -y de qué manera- de cara a puerta esta temporada, contabilizando los únicos siete tantos que acumula la delantera al completo. Cobra especial significado esa circunstancia en torno a Sergi Guardiola, llamado a ser pieza clave del bloque y llegado durante el pasado mercado estival en calidad de fichaje estrella. Tras clasificarse con el Rayo Vallecano de Primera División a la Conference League -con un papel testimonial-, el manocorí apostó por su regreso a la entidad blanquiverde, en la que en su única campaña, la 2017-2018, estalló con 22 dianas y liderando la salvación.

Casi una década después la historia se está contando al revés. El balear, que comenzó como titular, suma 639 minutos repartidos entre 15 citas -siete de ellas de inicio- este curso, sin ningún gol en su casillero. A estas alturas de su primera etapa, ya registraba siete dianas, las mismas que Adrián Fuentes, punta de cabecera para Ania desde la octava jornada.

Más inquietante es el caso de Obolskii, emplazado a un rol residual este curso. Y es que sin en la 2024-2025 logró incluso llevarte la batalla por el puesto con Antonio Casas, al igual que anotar tres goles, en el presente campeonato ha perdido todo el crédito. Sin aportación hasta la fecha en el área, tampoco ante el Cieza en Copa -donde dejó una imagen más que errática-, todo apunta a que su destino podría estar lejos de El Arcángel en la próxima ventana invernal.