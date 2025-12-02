El Córdoba CF ya traza su ruta para Leganés: cuatro sesiones de trabajo

Tras el revés frente al Cádiz y un mes de noviembre torcido casi de inicio a fin, o al menos desde mediados, el Córdoba CF regresa al trabajo este miércoles con las pilas cargadas -tras una fecha libre- y con el objetivo de dejar en anécdota la secuencia de malos resultados que le han ido acompañando durante las últimas semansa. Y es que los de Iván Ania, que tan solo han logrado arañar dos puntos de los últimos 12 en juego, buscarán ante un Leganés herido en Butarque (domingo, 16.15 horas) una vía para enderezar el rumbo. Bajo esa consigna, los blanquiverdes tienen por delante un plan de trabajo trazado con hasta cuatro sesiones de entrenamiento.

La primera, hoy, se establece en la franja habitual de las 10.30 horas, a puerta cerrada, como de costumbre, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Será esa también la sede de las prácticas posteriores, concretamente las del jueves y el viernes, que también tendrán lugar en el complejo deportivo del Camino Carbonell a la misma hora, y de nuevo sin acceso al público.

Tan solo el sábado se desviará el guion, con el último ensayo general previo al compromiso en territorio leganense, por donde no se dejaba ver el club califal desde el curso 2015-2016. El escenario de esa sesión final será el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, de nuevo desde las 10.30 horas.

Atentos a la enfermería

El bloque de cuatro matinales de preparación servirá también para poner el foco en la enfermería blanquiverde, que debe ir aligerando su carga de inquilinos en las próximas fechas. En ese sentido, uno de los nombres propios es Adilson Mendes, que dará inicio a su tercera semana de trabajo prácticamente completo junto al resto de la plantilla, pese a todavía encontrarse realizando ciertos ejercicios específicos al margen en momentos puntuales.

También se espera que se descuente otra fecha en el plan de recuperación de Franck Fomeyem, lesionado del tobillo hace apenas tres semanas, y que frente al Cádiz forzó la quinta tarjeta amarilla de su cuenta para limpiar su ciclo de amonestaciones antes de regresar a los terrenos de juego. En la misma línea, proseguirá con su plan específico un Diego Bri al que no se espera hasta el próximo año.

Con algo menos de perspectiva se aborda la situación de Ignasi Vilarrasa, aquejado de una reticente puvalgia que lo ha mantenido en el dique seco desde la octava jornada de Liga y, según la propia entidad, no cuenta con fecha de retorno determinada.