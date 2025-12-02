El Córdoba CF mantiene su asignatura pendiente con los grandes

Nuevo curso, mismo patrón. El Córdoba CF volvió a comprobar frente al Cádiz que aún se le atragantan los rivales que habitan la zona alta. El equipo dirigido por Iván Ania, en las 16 jornadas ya disputadas, ha tenido tiempo para enfrentarse a nueve de los once primeros clasificados de Segunda División -sin contarse a sí mismo-, con un balance que habla por sí solo: dos victorias, tres empates y cuatro derrotas. O lo que es lo mismo, nueve de 27 puntos posibles ante los equipos llamados a pelear por las plazas nobles. Y la lectura, precisamente, parece inequívoca: si la ambición del bloque blanquiverde pasa por aproximarse a esa parte alta, debe empezar a cumplir en los duelos directos.

La única pieza que resta en ese puzle es el Burgos, que visitará El Arcángel en la primera cita del mes de enero. Del resto, los triunfos blanquiverdes se dieron ante un Castellón que entonces -aún con Johan Plat al mando- transitaba por la zona baja, y un Ceuta que llegaba en buena dinámica, si bien no ocupaba puestos de privilegio. El máximo botín, al igual, se redujo a tres empates: Almería (1-1), Racing de Santander (2-2) y un Real Valladolid (0-0) que ahora figura en la novena posición.

En el otro lado de la balanza, los cordobeses cedieron ante el actual líder, el Deportivo de la Coruña (1-3), y también frente a la UD Las Palmas (1-3), cuarta. El Cádiz, séptimo, se llevó los tres puntos del derbi andaluz el pasado fin de semana (1-2), mientras que el Sporting de Gijón, undécimo y empatado a puntos con los califas, ya marcó distancias en el estreno liguero en El Molinón (2-1).

El balance goleador acompaña esa tendencia: el Córdoba CF ha anotado diez goles ante los once primeros, por los 14 encajados. Tan solo en dos ocasiones mantuvo la portería a cero: en la victoria frente a los ceutíes y las tablas en el José Zorrilla.

La rémora de la 2024-2025

Esta dinámica, si bien, no es nueva. De hecho, durante la temporada 2024-2025, el grupo dirigido por Iván Ania ya mostró dificultades evidentes para competir con los equipos punteros. En 42 jornadas, el único triunfo ante un rival del top-6 fue el 2-3 en Oviedo, justo antes del parón navideño. Ampliando el rango a los primeros siete, la otra victoria fue el 5-0 al Granada en El Arcángel en la segunda vuelta.

En lo demás, el panorama fue poco alentador: dos empates frente al líder Levante, dos derrotas contra el Elche -que ascendió como segundo-, una victoria y un empate ante el propio cuadro ovetense, dos derrotas con el Mirandés, dos más frente al Racing de Santander y otras dos ante el Almería, que cerró la zona de play off. Una secuencia que ya entonces dibujaba una brecha visible con los grandes y que, por ahora, se mantiene vigente.