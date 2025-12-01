La segunda unidad del Córdoba CF no despega: sin paso adelante en un mes crítico

El Córdoba CF atraviesa un tramo de calendario en el que la necesidad de fondo de armario se ha vuelto imperiosa. Y lo hace, precisamente, cuando menos puede permitirse fisuras. La derrota ante el Cádiz en El Arcángel (1-2) -sumada a prácticamente un mes sin poder alinear al once de gala, cuatro semanas sin victoria y la sensación constante de ir a contracorriente- volvió a poner el foco en un asunto que se repite en los últimos tiempos: el escaso impulso que ofrece la segunda unidad. En ese escenario, Iván Ania, que ya tuvo que improvisar en Granada (1-1) y volvió a hacerlo ante los cadistas con hasta siete bajas, parece haberse encontrado otro rompecabezas. Y se resume en una sola consigna: la diferencia entre la columna vertebral y los teóricos suplentes se ha hecho palpable.

Entre el eje y la medular

En ese contexto, dos nombres volvieron a escena después de un largo paréntesis. Kevin Medina, desaparecido del once desde la octava jornada, reapareció en el perfil izquierdo. Y Pedro Ortiz, prácticamente inédito durante dos meses -apenas 20 minutos desde la séptima fecha-, asumió la responsabilidad de sustituir al sancionado Dani Requena en la medular. De más a menos transcurrió el encuentro de ambos protagonistas, una cita que, por momentos, pudo dejar más necesidad que certezas. El ex del Sevilla, de hecho, se explicó tras el derbi: «He tenido partidos menos acertados… No he tenido continuidad para igualar mi mejor versión, pero estoy para aportar y siempre intento dar mi mejor nivel. Lo importante es intentar dar mi mejor nivel y creo que a partir de ahí voy a poder seguir teniendo más minutos».

En la zaga, la pareja Álex Martín-Xavi Sintes vivió su segundo examen consecutivo. No llegó a desastre, pero tampoco a solidez. La dupla respondió con solvencia en buena parte del duelo -sobre todo en el primer acto-, si bien una acción de fragilidad puntual originada en banda derecha y que concluyó en el corazón del área abrió la puerta al 0-1 cadista. Ni el Cádiz estaba generando excesivo peligro ni el Córdoba CF sufría en exceso, pero condenó el detalle.

Y el regreso de Rubén Alves, que cumplió su segundo encuentro de sanción ante los amarillos y estará disponible el domingo en Butarque ante el Leganés (16.15 horas), reabre el casting para acompañarlo, especialmente con Franck Fomeyem aún lesionado y cumpliendo ciclo de amarillas tras una protesta en el descanso que, tirando de picaresca, le permitirá regresar con la cuenta limpia cuando supere la enfermería. En esa tesitura, tanto el grancanario como el balear se examinarán a lo largo de la nueva semana de trabajo con el objetivo de acompañar al zaguero de Río de Janeiro en la expedición a territorios madrileños.

Kevin Medina pugna por el esférico durante el derbi ante el Cádiz. / MANUEL MURILLO

El retorno de Obolskii

El derbi también devolvió al verde a Nikolai Obolskii, caso paradigmático de la desconexión entre la segunda línea y la dinámica competitiva del bloque habitual. Y es que el ruso, al que le fue anulado un gol en el descuento, no participaba en Liga desde la segunda jornada -sí fue titular en ante el Cieza en Copa del Rey, sin incidencia-, con apenas 14 minutos acumulados entre el debut en Gijón y el duelo casero con la UD Las Palmas. Todo apunta a que su futuro pasa por una salida en enero -ya hubo movimientos en ese sentido la pasada campaña-, aunque al menos sumó otros 16 minutos que engordan un curso aún sin estrenar en la faceta goleadora. Estadística en la que Sergi Guardiola, otro al que se le viene demandando un paso adelante -y que no se ha estrenado-, estuvo cerca de desmarcarse.

Tras el partido, Iván Ania evitó agarrarse a las bajas: «En la previa dije que no me iba a excusar… No hemos perdido por las bajas». Y, si bien, el asturiano quiso desviar ese enfoque, cuesta esconder las lecturas del último puñado de actuaciones. La segunda unidad no ofrece soluciones, los menos habituales no logran dar ese golpe sobre la mesa y el bloque, entre lesiones, sanciones y falta de continuidad, se resiente.