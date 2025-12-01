Fomeyem cumplirá ciclo lesionado: la 'picaresca' en la amarilla del camerunés ante el Cádiz

El derbi entre el Córdoba CF y el Cádiz en El Arcángel (1-2) dejó más letra pequeña de la prevista. Entre las incidencias disciplinarias que recogió el acta, una llamó poderosamente la atención: Frank Fomeyem vio su quinta amarilla… sin siquiera haberse vestido de corto. Según dejó reflejado el colegiado ciudadrealeño Dámaso Arcediano Amonescillo, adscrito al comité castellano-manchego, el central camerunés fue amonestado durante el descanso por «hacer observaciones a una decisión arbitral mostrando disconformidad antes del inicio de la segunda parte, siendo informados ambos delegados», un gesto que le costó la tarjeta y, de paso, completar el ciclo que le obligará a cumplir sanción en la próxima jornada.

El episodio adquiere otro matiz si se atiende al contexto: el ex del Antequera continúa lesionado del tobillo desde el duelo ante el Deportivo de la Coruña en la decimocuarta jornada. Su periodo de recuperación -estimado entre tres y cuatro semanas en el mejor de los casos- ya le había apartado de los planes de Iván Ania, por lo que podrá purgar la sanción durante su estancia en la enfermería y regresará con la cuenta limpia una vez reciba el alta médica. Una circunstancia que el club afronta con cautela, eso sí, pues no se descarta que su vuelta quede postergada incluso más allá del parón navideño.

La derrota también dejó otras dos amonestaciones dentro del verde: Pedro Ortiz, que vio su segunda tarjeta del curso en una acción sin mayor trascendencia, y Carlos Albarrán, que alcanzó la tercera y ya se queda a solo otra de entrar en la lista de apercibidos. A día de hoy, únicamente Kevin Medina permanece en el alambre, con cuatro amarillas acumuladas y pendiente de una más para tener que frenar por obligación.

Cumplen Alves, Requena y Carracedo

En el reverso de la moneda, ante los cadistas quedaron saldadas varias sanciones importantes para los planes de Ania. Rubén Alves completó el segundo partido de castigo impuesto, mientras que Dani Requena y Christian Carracedo también cumplieron sus respectivas penalizaciones. Así, el técnico blanquiverde podrá volver a contar con los tres de cara a la exigente visita al Leganés en Butarque, este domingo a las 16.15 horas, una cita que llega con el Córdoba CF necesitado de frenar la sangría disciplinaria… y la deportiva.