El Córdoba CF, entre las grietas de su feudo: cuarto local más goleado y un noviembre para olvidar

El Córdoba CF vuelve a encontrarse frente al espejo de sus viejas costumbres. Y es que el revés ante el Cádiz en El Arcángel (1-2) no solo prolongó la sequía de victorias, sino que reabrió un diagnóstico que parecía adormecido: los blanquiverdes vuelven a encajar más de lo que anotan. Con 22 goles concedidos y 21 convertidos a estas alturas de campeonato, los de Iván Ania han regresado a un saldo negativo que, precisamente, está lastrando su rendimiento. Una consecuencia directa de ese desgaste defensivo, acentuado en las últimas semanas, es el dato que más inquieta ahora mismo: el cuadro califal ya es el cuarto local más goleado de toda la Segunda División.

Las cifras en casa explican buena parte del problema. Con 12 dianas en contra -y otras 11 a favor- en las ocho citas disputadas como anfitrión, el conjunto cordobés se sitúa tan solo por detrás del Zaragoza (14), Mirandés (13), colista y penúltimo clasificado, respectivamente, y también Albacete (13), instalado por la media tabla. Además del Castellón, que también ha encajado 12 pero vive un momento muy distinto tras imponerse a Las Palmas en Castalia (1-0) y engancharse de lleno al play off a Primera División. El dato no es una anécdota, ni mucho menos: se trata de una tendencia que a su vez ha convertido a El Arcángel como estadio del octavo peor local de la categoría, con apenas 11 de los 24 puntos posibles amarrados en casa. Una renta insuficiente para las aspiraciones del bloque y que, sin ir más lejos, refleja el desgaste acumulado en este tramo de temporada, donde los blanquiverdes apenas han logrado dos de los últimos 12 puntos que estaban en juego.

El descenso, de cerca

El balance se agrava al analizar la trayectoria reciente. Prácticamente un mes lleva el Córdoba CF sin saborear la victoria, desde aquel 2-0 frente al Ceuta en la duodécima jornada. Desde entonces, el equipo no solo ha perdido el impulso, sino que ha tenido tiempo para dejar atrás una racha histórica de ocho encuentros puntuando de forma consecutiva -semansa atrás, ante el Dépor- y enfriar sus opciones de dar caza a los rivales de la zona cabecera.

De hecho, ahora, con dos derrotas en campo propio entre los tres últimos compromisos y una nueva sensación de fragilidad, los números han derivado en aspiraciones mucho más terrenales. Los de Ania ocupan la décima plaza de LaLiga Hypermotion, con 21 puntos y solo dos de los últimos 12 en el zurrón, a otros cuatro de distancia de la zona noble y, además, solo tres por encima del descenso.