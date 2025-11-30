Suspenso general para un gris Córdoba CF ante el Cádiz

IKER ÁLVAREZ (5)

Exigido

Poco pudo hacer en ambos goles visitantes. Atento al corte y durante la primera mitad, pero no pudo cerrar su arco tras el descanso.

CARLOS ALBARRÁN (3)

Fuera de sitio

Desbordado por Roger en sus caídas a banda, continúamente fuera de posición y poco seguro en clave defensiva. No es su sitio, y lo sufre.

ÁLEX MARTÍN (4)

El primer gol

Algo blando en el primer tanto de los cadistas. En la primera mitad cerró bien, pero falló tras el receso.

XAVI SINTES (4)

Pudo hacer más

Al igual que Martín, pudo haber hecho más en la acción del 1-0 cadista. Serio en el resto de la cita, pero mermado por esa diana.

CARLOS ISAAC (6)

El mejor

De lo poco salvable del duelo, pese a que el primer tanto se originó en su banda. Implicado arriba, también en defensa, y activo incluso en salida de balón. Asistió a Dalisson.

ISMA RUIZ (4)

Diluido

No negoció esfuerzos, pero perdió peso en el juego tras el paso por vestuarios. No encontró socios en el último tramo y tampoco se movió cómodo.

PEDRO ORTIZ (4)

De más a menos

Comenzó entonado e incluso rondando el gol, pero acabó desapareciendo. Inédito en la segunda mitad, en la que la medular fue sobrepasada por la del Cádiz. Volvió al once.

DALISSON (5)

El gol

Dejó detalles en la primera mitad y encontró los espacios entre líneas. En la línea del bloque, bajó el nivel tras el intervalo. Hizo su segundo gol del curso.

JACOBO (3)

Ausente

Escorado a la banda derecha, el madrileño no pudo tener incidencia en el juego. Lo intentó, pero siempre bien cubierto. Dejó detalles e intentó buscar la asistencia en el último tramo.

KEVIN MEDINA (3)

Poco

Un par de amagos, implicación defensiva, pero poco más. El malagueño sigue sin dar con la tecla y ante el Cádiz no aprovechó su oportunidad.

ADRIÁN FUENTES (4)

Vigilado

Bien marcado, por lo que tuvo que caer a banda para encontrar algo de libertad. Buscó su diana y la rondó, pero no la encontró.

SERGI GUARDIOLA (5) La tuvo.

OBOLSKII (-) Gol anulado.

ALCEDO (5) Implicación.

THEO (-) Sin tiempo.