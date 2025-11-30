En Directo
Fútbol | 16ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Córdoba CF-Cádiz
Los de Iván Ania buscan reencontrarse con la victoria frente a un combinado gaditano que llegará a El Arcángel en horas bajas
El Córdoba CF aborda la decimosexta prueba del calendario de Liga en Segunda División, este domingo en El Arcángel (18.30 horas), ante un Cádiz tocado y frente al que pretende dar una estocada que lo impulse hasta la zona noble de la clasificación. Tras tres jornadas sin triunfo, el bloque de Iván Ania planea precisamente aprovechar el mal momento del cuadro amarillo, que no suma de tres desde hace siete semanas, para engancharse a los seis primeros clasificados. El mismo objetivo tienen los de Gaizka Garitano, empatados a puntos con los blanquiverdes y también pendientes de resultados externos para buscar un lugar en los puestos de privilegio. Eso sí, también ojo con el descenso, que comienza a apretar por debajo...
Comienza el encuentro (0-0)
1'. ¡Arraaaaaaaaaanca el encuentro en El Arcángel! Primera posesión para los blanquiverdes.
Suena el himno del Córdoba CF
¡Y ya saltan los 22 protagonistas al verde! Ya ruge El Arcángel su himno. ¡Menudo ambientazo en las gradas!
Se marchan los protagonistas
¡Jugadores a vestuarios! Diez minutos para que dé comienzo la cita.
La previa
Como siempre, por aquí les dejamos la previa del encuentro. Duelo regional, con necesidades de por medio, con el posible salto al play off de fondo.
Comienza el calentamiento
¡Ya saltan los blanquiverdes a calentar!
Notable presencia visitante
Nutrida representación cadista en las gradas de El Arcángel. Todo apunta a ambientazo en el derbi de este domingo.
Arcediano Amonescillo, el árbitro
A cargo de la cita estará el árbitro ciudadrealeño, adscrito al colegio manchego, Dámaso Arcediano Amonescillo. Hasta 24 coincidencias del veterano colegiado con el Córdoba CF, con un saldo de ocho victorias, siete empates y nueve derrotas blanquiverdes.
Alineación del Cádiz
También conocemos los elegidos de Gaizka Garitano en el Cádiz. Los amarillos saltan con:
Víctor Aznar, Moussa, Iker Recio, Roger Martín, Brian Ocampo, Kovacevic, Sergio Ortuño, Dawda, De la Rosa, Iza Carcelén y Mario Climent.
Once del Córdoba CF
¡Y ya tenemos once inicial del Córdoba CF! Iván Ania apuesta por:
Iker Álvarez en portería, junto a Carlos Isaac, Álex Martín, Xavi Sintes y Carlos Albarrán en defensa. En mediocampo saltan Isma Ruiz y Pedro Ortiz, con Dalisson en el enganche, mientras que Jacobo y Kevin Medina se quedarán a cargo de las bandas. Después, en punta, se mantiene Adrián Fuentes.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque entre el Córdoba CF y el Cádiz que arranca a partir de las 18.30 horas en El Arcángel. Cita de exigencia, altura y con premio doble para los de Iván Ania, que buscan volver a la victoria tras tres jornadas sin saborearla para, en función de resultados externos, dar un salto a la zona de 'play off'. El mismo camino planea seguir el combinado amarillo, sin triunfos en las últimas seis semanas de Liga y con la idea de zanjar su mala racha en el derbi. Además, el descenso aprieta por abajo, por lo que nadie puede relajarse. ¡Comenzamos!
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches
- Media Maratón de Córdoba: estos son todos los cortes de tráfico previstos este domingo
- La Media Maratón de Córdoba vuelve con la amenaza de la lluvia para los 7.162 atletas que recogen su dorsal
- Atropello mortal en una carretera de Montoro: la víctima queda atrapada bajo el turismo
- El Colegio de la Abogacía de Córdoba rinde homenaje a sus colegiados más veteranos
- Casi la mitad de la provincia de Córdoba presenta un elevado riesgo de desertificación