Pedro Ortiz y su vuelta a la titularidad: “No he tenido esa continuidad para poder igualar mi mejor versión”

El Córdoba CF , a pesar de pelear hasta el último momento, no pudo con el Cádiz y cayó en El Arcángel (1-2). Pedro Ortiz volvió a la titularidad ante el conjunto amarillo, aprovechando la oportunidad para generar minutos y recuperar confianza dentro del equipo. «Yo me veo bien, es verdad que he tenido partidos en los que he estado menos acertado, al final todos intentamos dar la mejor versión, hay mucho nivel, hay partidos en los que te toca, partidos en los que no. Es verdad que no he tenido esa continuidad para poder igualar mi mejor versión, pero aquí estamos para aportar y mi intención es intentar siempre dar. Hay que adaptarse, a veces tocará más arriba otras algo más abajo…eso para mí no es lo importante, lo importante es intentar dar mi mejor nivel y creo que a partir de ahí voy a poder seguir teniendo más minutos», expuso el balear.

Nivel personal

El jugador del Córdoba CF destacó el trabajo colectivo y la actitud del equipo, aunque reconoció que aún queda margen de mejora en ciertos aspectos. «Creo que es un partido en el que hemos hecho muchas cosas bien, nos ha faltado un pelín de efectividad arriba y sobre todo saber concentrarnos en la segunda parte. Creo que es el camino que tenemos que seguir, estamos haciendo las cosas bien, estamos metiendo intensidad, estamos creando ocasiones, con ese pelín de efectividad arriba creo que tenemos», afirmó.

Además, añadió que su rol dentro del equipo es aportar en cualquier situación: «En mi situación yo intento trabajar todos los días, ahora mismo hay gente que está jugando muy bien y aquí estamos para aportar, a ganar partidos en los que toque de inicio, partidos en los que toque una parte del partido y partidos en los que no toque, entonces, nada, aportar siempre que se pueda y trabajar».

Dinámica del equipo

Sobre la dinámica del equipo y la preparación para los próximos partidos, subrayó la importancia de la mentalidad y el enfoque partido a partido. «Sentimos que queremos ganar todos los partidos y que salimos a ganar siempre. Hoy hemos hecho muchas cosas bien y nos ha faltado ese pelín de efectividad arriba. Siempre queremos ser mejores y a pensar ya en la semana que viene», señaló.

«Miramos partido a partido, queremos ganar todos los encuentros, cada partido es una oportunidad para sumar de tres y si de aquí a finales de temporada podemos sumar dos de tres, lo vamos a hacer; si no se puede, uno. Lo importante es tener los pies en la tierra y seguir luchando por cada partido», añadió.