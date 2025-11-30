Iván Ania, tras la derrota ante el Cádiz: “Cada vez el equipo está jugando y generando más”

El Córdoba CF encajó una dura derrota por 1-2 ante el Cádiz en El Arcángel, en una cita que se salda con más dudas que certezas y un resultado que refleja su mal momento en esta fase del campeonato. Con este tropiezo, el conjunto blanquiverde acumula ya cuatro jornadas consecutivas sin sumar de tres tras un choque que dejó sensaciones amargas y la urgencia de reencontrarse cuanto antes con la victoria. «Generar más en ataque es difícil. Hicimos 16 tiros, diez fuera de portería y seis a portería. Es uno de los equipos que más genera y estamos progresando en eso. Cada vez el equipo está jugando más, llegando más y generando más, evidentemente en el porcentaje de eficacia o de acierto ahí no somos de los equipos que tienen porcentaje más alto porque no somos de los equipos que más goles lleva a favor», analizó Iván Ania , entrenador blanquiverde, tras el encuentro.

Superioridad en juego

La falta de acierto en los metros finales impidió que el Córdoba CF pudiera puntuar en esta ocasión. «En lo que es el juego fuimos superiores, llegamos muchas veces, pero nos faltó más claridad en las decisiones finales. Competimos bien la primera parte, en la que fuimos ganadores de casi todo ese juego directo que ellos promovían. Ganábamos la segunda jugada y a partir de ahí jugábamos, empezábamos a generar, llegamos mucho por fuera, pero el partido más que centrar estaba en volverla adentro, porque ellos hundían mucho, y lo hicimos pocas veces», confirmó.

«En la segunda, los 40 primeros segundos, cometemos dos o tres fallos seguidos, permitimos el centro, fallamos en fijar las marcas y nos hacen ese gol que les pone por delante. Si ya era difícil atacar con un equipo replegado, cuando encima van ganando el partido, más difícil todavía. Nos metemos en el partido con el gol de Dalisson, pero luego ya, a pesar de que intentamos tener paciencia, ya juegas un poco con el rival, contra el marcador, contra el tiempo, y la verdad es que morimos en el área rival, pero nos faltó claridad en esas últimas decisiones. En la última, o incluso en la penúltima, porque creo que era más que para centrar el partido, era para volverla adentro», señaló.

Falta de acierto

En pleno intento por revertir el marcador, el Córdoba CF ajustó su estructura ofensiva incluyendo así a dos delanteros en su planteamiento: «Íbamos perdiendo, necesitábamos más presencia en el área porque ellos estaban replegados. Queríamos tener más presencia en el área y creo que abusamos demasiado del centro lateral, donde ellos estaban siendo sólidos con los centrales, fijando bien las marcas, difícil el poder generarles peligro ahí. El equipo con dos delanteros no se sintió incómodo, se sintió bien, llegamos, generamos, pero nos faltó acertar, la que metimos nos la anuló el árbitro, en ese sentido hicimos el cambio porque entendíamos que no necesitábamos tres dentro para poder llevar el balón arriba», explicó.

Pese a afrontar el duelo con un buen número de ausencias, Iván Ania consiguió apoyarse en los efectivos disponibles sin que ello supusiera un obstáculo para competir. «En la previa dije que no me iba a excusar en las bajas, independientemente del resultado. No voy a decir que el resultado de hoy es por las bajas, creo que sacamos un buen once, los cambios nos aportaron…el equipo estaba debilitado, faltan siete jugadores pero no hemos perdido el partido por las bajas», afirmó.