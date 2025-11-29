Córdoba CF-Cádiz: derbi de necesidades con el 'play off' de fondo

Enderezar el rumbo, sea cual sea el precio. Ese es el principal -y casi único- objetivo con el que se ha presentado el Córdoba CF de Iván Ania en su decimosexta semana de competición en Segunda División. Y lo ha hecho con una nueva cita de altura al fondo, que ya es presente: el segundo derbi andaluz consecutivo, tercero del mes, frente a un Cádiz herido que planea utilizar el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (18.30 horas) como trampolín anímico. Es decir, más o menos lo que se vienen planteando los de blanquiverde...

Y es que tras tres semanas lejos de la senda de la victoria, con una derrota en la mitad de ese período -la única entre las últimas diez jornadas-, la idea del bloque que dirige el asturiano es precisamente aferrarse a su fortaleza casera para recuperar el pulso. «En los tres últimos partidos hemos tenido mejor sensación que resultados», comentaba el técnico en la previa, apelando a la versión más rentable de sus pupilos para volver a traducir el juego en resultados. Todo bajo una premisa significativa: «El que gane posiblemente se meta en play off».

El mismo premio tiene enfrente un conjunto gaditano en horas bajas, pero que todavía se reserva cierto colchón tras su brillante arranque de temporada. De hecho, los de Gaizka Garitano llegan como el segundo peor equipo de la categoría entre las últimas cinco jornadas. Seis jornadas encadenan sin conocer el triunfo, mientras que el rédito extraído desde mediados del pasado mes de octubre no asciende más allá de tres de los 15 puntos más recientes en juego. Es más, en el pasado fin de semana el Nuevo Mirandilla cedieron frente a la Cultural Leonesa (1-2). Mientras que a domicilio, la estadística no es más halagüeña para los amarillos: no ven puerta lejos de casa desde el 21 de septiembre, en su visita al Málaga (0-1).

El resumen es que esas dos rachas, la califal y la cadista, convergen casi en el mismo espacio en la clasificación. El Córdoba parte como séptimo, mientras que el Cádiz aparece octavo, ambos con 20 puntos y tan solo una mejor diferencia goleadora a favor de los cordobeses como diferencia.

Niguno llega en auge, ni siquiera con todo su arsenal preparado, pero todavía se reservan ambos la opción de entrar esta semana a los puestos de privilegio dependiendo de lo que haga el Castellón en su duelo frente a Las Palmas en Castalia (domingo, 21.00 horas). Donde, ocurra lo que ocurra, el que salga ganador de El Arcángel logrará recortar distancias -salvo empate en el derbi- respecto a otro implicado en la lucha noble.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva de esta semana. / Manuel Murillo

Un plan condicionado

Bajo ese prisma de necesidad, se entiende que Ania apostará por un plan medido. Hasta cinco son las bajas con las que cuenta el ovetense para el pleito, sin la posibilidad de contar con los lesionados Ignasi Vilarrasa ni Adilson, ni tampoco los sancionados Rubén Alves -cumplirá la segunda de sus dos citas de castigo-, Requena y Carracedo. Entre algondes, además, llega Fomeyem, que bien podría dejarse ver por el banquillo, aunque se encuentra descartada su participación a corto plazo.

Tampoco podrá Garitano disponer de todos sus efectivos. Suso, referencia del Cádiz en ataque, será la principal ausencia, tras sufrir una rotura muscular que lo mantendrá en el dique seco hasta 2025. Otro ojo queda posado sobre Ontiveros, aún duda.

Por tanto, el esquema que presentarán los blanquiverdes augura movimientos. No los habrá en portería, donde seguirá Iker Álvarez, e incluso tampoco en defensa, donde la zaga que salió semana atrás en Granada repetirá ante los gaditanos: Carlos Isaac, Álex Martín, Sintes y Albarrán.

Sí que tocará modificar el plan en la sala de máquinas, donde todo apunta a que podría forzarse el cambio de dibujo. Sin Requena, la opción de que Ania dibuje una medular con tres mediocampistas, sacrificando la posición de enganche, coge fuerza. Isma Ruiz, de un modo u otro, saltará de inicio, con Pedro Ortiz y Theo -que podría actuar ligeramente más adelantado- como complementos.

Ante la baja de Carracedo, se espera a Jacobo por el flanco derecho, mientras que en el izquierdo estará Dalisson de Almeida -otro posible mediapunta alternativo-, con Kevin Medina como única competencia directa.

En punta, eso sí, no hay dilema: estará Adrián Fuentes, pichichi de la plantilla con siete dianas.