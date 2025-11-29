Córdoba CF-Cádiz: un clásico con cuentas pendientes en El Arcángel

El Córdoba CF recibe este domingo al Cádiz en El Arcángel (18.30 horas) en un derbi que rebosa necesidad, historia y una rivalidad que se ha cocinado durante décadas en ambos frentes del sur. Y es que el duelo entre blanquiverdes y cadistas es, con los datos en la mano, uno de los grandes clásicos del fútbol andaluz: 58 enfrentamientos oficiales, con un balance que favorece ligeramente a los amarillos con 25 victorias, por 15 triunfos cordobesistas y 16 empates. Según el portal estadístico Bdfutbol, el Cádiz es además el quinto rival al que más veces se ha enfrentado el club califal a lo largo de los tiempos.

No obstante, la historia toma otro cariz cuando el foco se coloca en territorio cordobés. En El Arcángel -entre su antigua y su actual versión- han tenido lugar 29 batallas, con un saldo más amable para el cuadro departamental: 13 victorias, siete empates y nueve derrotas ante los gaditanos. Un historial ajustado, sí, pero que inclina la balanza hacia el lado blanquiverde.

Afianzar la nueva línea

El recuerdo más reciente en territorio ribereño invita al optimismo. El último cara a cara en suelo cordobés se remonta a mayo, en plena recta final de la pasada campaña. En aquella jornada 38, los de Iván Ania firmaron un solvente 4-2, con goles de Carracedo (2), Jacobo y Antonio Casas, mientras que Roger Martí y Víctor Chust firmaron las dianas para los visitantes.

Aquella victoria sirvió para cerrar una tendencia adversa instalada durante tres visitas consecutivas del Cádiz, que había asaltado el feudo blanquiverde con marcadores de 1-3 (2016-2017), 1-2 (2017-2018) y 1-3 (2018-2019). No se veía un triunfo cordobés desde el ajustado 1-0 de la temporada 2010-2011, decidido por un tanto de Pepe Díaz tras una gran acción personal de Lizio.

Pepe Díaz, durante un lance de aquel Córdoba CF-Cádiz en El Arcángel. / Córdoba

El espejo de los primeros años

La historia, en cualquier caso, también ofrece un espejo ilusionante. En los primeros duelos entre ambos en suelo cordobés, allá por los años 50, el Córdoba CF se impuso con holgura. El estreno del derbi tuvo lugar en la campaña 1956-1957, con un contundente 5-0 firmado por Antonio Oviedo, Fran Espina y un triplete de Alvarito Ferreira. El patrón se repitió en los siguientes cursos, con victorias por 2-0, 5-1 y 3-0.

No fue hasta 1960 cuando llegó el primer golpe cadista en El Arcángel, con un 0-1 obra de Adolfo Bolea. Aun así, los blanquiverdes encadenaron después una racha de autoridad en casa, con tres victorias y un empate antes de volver a ceder, ya en 1974, dando paso a un periodo de casi dos décadas de imbatibilidad local que se extendió hasta 1998.

Desde entonces, en la historia más reciente, el Cádiz ha encontrado espacio para equilibrar el expediente, con cinco victorias en nueve visitas en lo que va de siglo. Así que tocará inspirarse en los inicios.