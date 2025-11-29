Córdoba CF-Cádiz: Arcediano Monescillo, árbitro del partido

El árbitro ciudadrealeño Dámaso Arcediano Monescillo (Puertollano, 1984), perteneciente al colegio manchego, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el decimosexto encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo domingo ante el Cádiz en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (18.30 horas), con motivo de la jornada 16 del calendario regular de Liga en Segunda División.

Su expediente

El veterano colegiado natural de Puertollano, de 41 años, cuenta con un extenso expediente a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas 19 temporadas, cuatro bajo el extinto formato de Segunda División B y otras 15, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 379 partidos, con un registro de 2.049 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 5,41 por partido- y 124 rojas -0,33-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 164 triunfos locales en el expediente, como contraste de 127 empates y 88 victorias visitantes.

La del domingo tampoco será la primera ocasión en la que Arcediano Monescillo arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras 24 ocasiones. El balance resultante deja ocho victorias, siete empates y nueve derrotas blanquiverdes. Su último cruce de coincidencia data del curso 2018-2019, entonces en un empate ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere (3-3) en la jornada 35 del calendario. Ese mismo curso, aún por la fecha número 21 de Liga, también selló su última actuación hasta el momento en El Arcángel: en el empate ante el Rayo Majadahonda (1-1), en el que el tanto califal lo firmó Federico Piovaccari y el local Aythami Artiles fue expulsado.

En cuanto al Cádiz, el castellano-manchego registra unos porcentajes más halagëños. Lo ha dirigido en un total de 17 citas, traducidas en ocho victorias, seis empates y tres derrotas.

En el VAR estará el grancanario Raúl Martín González Francés, de 37 años.