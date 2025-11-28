Actualidad blanquiverde
Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz: “Si el Córdoba CF mantiene su solidez, puede imponerse en cualquier campo”
El técnico del cuadro gaditano avisó de las “ideas muy claras” de “un gran equipo” blanquiverde con un “gran entrenador”
Cortar la sequía de resultados y reincorporarse a la senda de la puntuación rápida, es decir, en la que se dan los pasos de tres en tres. Ese es el mismo objetivo con el que asoman por la agenda de esta decimosexta jornada de Liga en Segunda División tanto el Córdoba CF como el Cádiz, que este domingo se reencuentran en El Arcángel (18.30 horas) con eso en común. Y ante la cita en el feudo blanquiverde, el técnico cadista, Gaizka Garitano, aprovechó para avanzar algunas premisas: «El Córdoba CF es un gran equipo, con un gran entrenador, Iván Ania. Tiene las ideas muy claras. Si mantiene su solidez, puede imponerse en cualquier campo. Es un equipo muy ofensivo y, en su estadio, es muy difícil», señaló este viernes.
La síntesis es que por territorio gaditano no se terminan de fiar de la racha actual de los califas, que suman tres jornadas sin conocer la victoria. Con las mismas ansias, o incluso más -hace seis que no la saborean- andan precisamente los pupilos del bilbaíno, que reconoció en vísperas del pleito que el bloque visitante llegará con «ganas de lograr una victoria».
Para ello, no obstante, no podrá contar con los servicios de su referencia a nivel ofensivo: Suso Fernánez, que se pierde lo que resta de 2025 tras sufrir una rotura muscular. Además, se une a él la duda de si podrá participar un Javier Ontiveros entre algodones, así como dos futbolistas -que no desveló en su previa al partido- que atraviesan procesos gripales.
Recuperar la «energía»
Otro de los propósitos que se ha marcado el combinado amarillo desde la otra trinchera, aprovechando su llegada a El Arcángel, es recuperar «la energía» que, en palabras de Garitano, echó en falta jornada atrás en la derrota frente a la Cultural. Así como en este tramo de campaña… «Cuando no tienes energía y no ganas duelos, la pelota la posee el contrincante. Es imprescindible ser un equipo con concentración y cuidado en cada detalle, recuperar la solidez para volver a ser el equipo que éramos», demandó, asumiendo que la pugna por el esférico será determinante este domingo.
