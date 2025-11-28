El Córdoba CF y Cocinillas CCF presentan el sexto calendario solidario: precio y puntos de venta

Un gesto solidario que desde hace más de un lustro se ha convertido en una cita fija del calendario blanquiverde. El Córdoba CF y el colectivo de aficionados Cocinillas CCF presentaron este viernes, sobre el terreno de juego de El Arcángel, la sexta edición de su calendario benéfico, una iniciativa cuyos beneficios volverán a destinarse íntegramente al Banco de Alimentos de Córdoba.

En esta ocasión, el proyecto apuesta por un diseño con aroma nostálgico y una mirada al presente. El almanaque reúne a los futbolistas de la actual plantilla -incluido Iván Ania- en formato de cromo, repartidos en una foto grupal y, posteriormente, por bloques a lo largo de los distintos meses. Las ilustraciones llevan la firma del dibujante y caricaturista Pepe Farruqo, en colaboración con Museo Blanquiverde.

El calendario, ya disponible a un precio simbólico de tres euros, puede adquirirse tanto en formato grande como en versión de sobremesa. Estos son los distintos puntos de venta habilitados para su compra:

Radio Marca Córdoba (Cruz Conde, 19)

Agencia Inmobiliaria Tres (Historiador Díaz del Moral, 3)

Restaurante Casa Antonio (Av. Amargacena, 15)

Bar Cardubenses (Pasaje Platero Alcántara, Local C)

Taberna El Rebate (Av. Campo de la Verdad, 3)

Bar Casa Millán (Plaza San Juan de Letrán, 1)

Deportes Arteaga (Poeta Muhammad Iqbal, 6)

Carrefour Express El Realejo (Santa María de Gracia, 3)

Naturgy Gestión y Calor (Av. de Ollerías, 16)

Sede Córdoba Futsal (Gran Vía Parque, 14)

Reparaciones Cayro (Av. Carlos III, 20)

Zone Tattoo Studio (Calle Úbeda, Sector Sur, 15)

Librería Al-Andalus (Av. Virgen de los Dolores, 7)

Además, próximamente también se encontrará disponible en la tienda del Córdoba CF (Calle Cruz Conde, 10), así como en las taquillas del estadio.