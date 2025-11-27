El partido entre dos filiales del que salió casi un once del Córdoba CF

En ocasiones, el fútbol deja más de una curiosidad y en el caso del Córdoba CF, éstas suelen ser más que llamativas. Ahora que el próximo domingo se enfrentarán el conjunto blanquiverde y el Cádiz CF en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel es buen momento para recordar una reciente, ya que acaeció hace menos de un lustro, durante aquellaa Liga de la pandemia, la 2020-21, de tan infausto recuerdo para los aficionados cordobesistas.

Sin público

Entonces, la asistencia de público estaba prohibida o, en el mejor de los casos, muy limitada a unos pocos cientos de personas en cada encuentro. El 25 de abril del 2021 se jugaba en el estadio Jesús Navas, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros el encuentro entre el Sevilla Atlético y el Cádiz B. El Córdoba CF estaba inmerso en el mismo grupo de competición, pero para entonces ya sabía que no iba a jugar la 2021-22 en la recién creada Primera Federación, por lo que debía intentar caer, incluso, a Tercera RFEF. El Córdoba CF había sido entrenado hasta la semana anterior por Pablo Alfaro, cuyo último encuentro de Liga como blanquiverde fue en la Ciudad Deportiva de El Rosal, contra el Cádiz B (2-0).

Germán Crespo, en el banquillo de El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Destituido el zaragozano y nombrado Germán Crespo, el nuevo técnico no logró pasar del empate en su debut en El Arcángel ante el Tamaraceite de López Silva (1-1). En esa misma jornada se disputó el encuentro entre los dos filiales, el sevillista y el amarillo. En el Sevilla Atlético conformaba el once Paco Gallardo, su técnico, con Alberto Flores, Juan María Alcedo, Kibamba, Aspar, José Ángel, Nacho Quintana, Pedro Ortiz, Juanlu, Luismi Cruz, Isaac y Simo. Tres de ellos vistieron o visten la elástica blanquiverde, y desde el banquillo también saltó en los últimos minutos Antonio Casas, sin olvidar que también jugó Antonio Zarzana. Así, cuatro fueron los sevillistas que en algún momento militaron o militan en el Córdoba CF, mientras que al menos tres mantuvieron contactos para jugar en El Arcángel, aunque dichos contactos no fructificaron. Su rival de entonces, el Cádiz B, saltó por orden de Alberto Cifuentes, su técnico, con Flere, Dragi Gudelj, Saturday, Álex Martín, Baró, Vázquez, Boselli, Sergi Fernández, Duarte, Nieto y Kike, y también jugaron Espínola, Jordi Tur, Bastida, Mamady y Rodallega. El filial amarillo se impuso por 1-2 y dando la vuelta al gol inicial de Luismi Cruz. Los dos tantos cadistas llegaron a balón parado y el segundo fue obra del hoy jugador del Córdoba CF Álex Martín.

Álex Martín y el gol del triunfo

No hay en los historiales de los actuales jugadores del Córdoba CF una relación demasiado extensa de enfrentamientos al Cádiz, pero al menos Álex Martín sí que puede decir que ganó a varios de sus actuales compañeros en lo que entonces era su hogar. Y lo hizo en un partido en el casi se puede sacar un once del Córdoba CF entre jugadores que están hoy por hoy en El Arcángel, que lo estuvieron o que mantuvieron negociaciones para llegar a ser blanquiverde.