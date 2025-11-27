El Córdoba CF se queda sin plan B ante el Cádiz CF

El Córdoba CF volverá a la competición este domingo, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcangel (18.30 horas), ante un Cádiz CF que llegará a orillas del Guadalquivir inmerso en una cuesta abajo más que llamativa. El equipo de Gaizka Garitano era el líder de Segunda en la jornada 9 de Liga, con 18 puntos (a dos de media por encuentro) y a cuatro del séptimo clasificado, el Andorra entonces, con 14 puntos. En esas primeras nueve jornadas, el conjunto cadista sólo sufrió una derrota, en el Gran Canaria y por la mínima, lo que demostraba la firmeza con la que había iniciado la competición el equipo amarillo. Pero algo se torció en la jornada 10, con la primera derrota en el Nuevo Mirandilla, ante el Burgos (1-3). Desde entonces, el Cádiz ha sumado tres puntos de los 18 en disputa, lo que le ha llevado desde el liderato hasta la octava posición de la tabla clasificatoria.

30% de baja

Una víctima propiciatoria, por lo tanto, para el Córdoba CF, podría pensarse. Sin embargo, y más allá de los últimos resultados, el conjunto blanquiverde sufrirá ante el Cádiz casi un 30% de bajas, siete de los 25 jugadores que inicialmente tendria Iván Ania para afrontar el duelo del domingo. Habría que decir en este caso aquello de benditas plantillas largas, ya que pese a la cantidad de futbolistas que se le caen para este encuentro al técnico blanquiverde, el asturiano podrá conformar un once más que competitivo.

Iván Ania, en un entrenamiento del Córdoba CF. / AJ González

Ignasi Vilarrasa -con una pubalgia-, Franck Fomeyem (esguince de tobillo) y Rubén Albes (sancionado) serán las ausencias del Córdoba CF en la línea defensiva. Sin embargo, ya en Granada dio muestras el conjunto cordobesista de que las alternativas respondieron con fiabilidad. En la izquierda, Ania podrá repetir de nuevo con Carlos Albarrán o incluso darle la primera titularidad tras su lesión a Juan María Alcedo. El de Rota ya manifestó este miércoles estar a disposición de su técnico para un partido desde el inicio, mientras que Álex Martín y Xavi Sintes, aunque con alguna irregularidad en algún momento de partido, ofrecieron buena imagen en Los Cármenes.

El problema, en el centro del campo

En la delantera y en la portería no tiene ningún contratiempo, salvo sorpresa, Iván Ania. Íker Álvarez volvió a ser de los mejores -si no el mejor- de los suyos en Granada, mientras que Adrián Fuentes muestra los mejores números goleadores de un cordobesista en el inicio de una Liga en el último medio siglo.

Theo Zidane presiona a Arnau Comas durante el Córdoba CF-Dépor. / MANUEL MURILLO

Lo peor lo tiene el Córdoba CF en el mediocampo, en donde es un fijo Isma Ruiz. Dani Requena estará sancionado por acumulación de amonestaciones, por lo que Theo Zidane, Dalisson de Almeida o Pedro Ortiz conforman una terna para que Ania pueda elegir y combinar en función de sus características para construir la medular blanquiverde ante el Cádiz CF. Y donde se concentran los mayores males para este Córdoba CF será en los costados.

Sin banda derecha

Adilson Mendes evoluciona bastante bien en su recuperación por su cruzado roto, precisamente en el encuentro ante el Granada, en El Arcángel, de hace casi nueve meses. Diego Bri también será baja por un problema muscular aparecido la pasada semana, mientras que Christian Carracedo también estará ausente, en este caso, por sanción.

Jacobo celebra el gol del empate del Córdoba CF ante el Almería. / A.J. González

Lo más probable es que sea Jacobo González el que cubra la banda derecha, ya que las dos primeras opciones de Ania para esa zona, Carracedo y Bri, no estarán. Esa posición no sólo no es extraña para el madrileño, sino que ha transmitido muy buenas sensaciones en la mayoría de las pocas ocasiones en las que se ha desenvuelto en ella como blanquiverde. Mientras, en la izquierda, ademas de a Kevin Medina, Iván Ania tambien tiene a Dalisson de Almeida, que tambien podría actuar en el flanco derecho, ya que en el pasado, antes de llegar al Córdoba CF, ya lo hizo.

Así, si se toma el once inicial de su última comparecencia en casa y se sustituyen los hombres de baja por sus alternativas más o menos naturales, el Córdoba CF podría jugar ante el Cádiz con Íker Álvarez en la portería, con Carlos Isaac, Álex Martín, Xavi Sintes y Alcedo o Albarrán en la defensa, Isma Ruiz, Theo Zidane y Pedro Ortiz en el mediocampo y Jacobo González, Kevin Medina o Dalisson de Almeida y Adri Fuentes en ataque. Es cierto que Ania tendría en el banco a hombres como Alberto del Moral o Jan Salas para el mediocampo, pero de nuevo se queda más que justo para alternativas en defensa y, lo más preocupante, sin opciones en los costados.

Por lo tanto, el mejor escenario para el Córdoba CF ante el Cádiz CF no sólo se enfocará hacia la victoria, sino uno en que esta llegue con la solución aportada desde el once inicial. Las alternativas que habrá en el banquillo no serán excesivas, dada la plaga de bajas del conjunto blanquiverde.