El Córdoba CF mira de reojo a Castalia

El Córdoba CF afronta la recta final de la primera vuelta con un encuentro, el próximo domingo en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, ante el Cádiz CF, que puede suponer un punto de inflexión, más allá de las numerosas bajas que sufre el conjunto blanquiverde.

Un Cádiz sin gol

El rival del equipo de Iván Ania llegará muy presionado por los malos resultados de los dos últimos meses, en los que ha logrado una sola victoria en las nueve jornadas anteriores al encuentro contra el Córdoba CF. Así, Gaizka Garitano empieza a notar dicha presión y ya se comienza a hablar de una posible destitución del vasco en caso de cosechar un nuevo resultado negativo. Uno de los aspectos por los que está sufriendo este Cádiz CF es el goleador, ya que apenas ha logrado marcar tres goles en esas últimas nueve jornadas y esos tres tantos los logró en el Nuevo Mirandilla, por lo que como visitante su guarismo anotador es tétrico. El último gol como visitante lo anotó el Cádiz en La Rosaleda para lograr el triunfo ante el Málaga (0-1), el 21 de septiembre, obra de Sergio Ortuño y, desde entonces, se quedó a cero en sus visitas a Las Palmas (1-0), Granada (0-0), Andorra (0-0) y Almería (3-0), por lo que suma 432 minutos de sequía goleadora como visitante.

Álvaro García Pascual, delantero del Cádiz CF, en un encuentro de esta temporada. / LALIGA

Así, es obvio que el Córdoba CF tiene sus propios problemas, sobre todo en forma de lesiones y sanciones, aunque tampoco se puede olvidar que sólo han sumado dos puntos de los últimos nueve en disputa y que no es, precisamente, uno de los equipos más brillantes de Segunda en sus actuaciones como local, ya que apenas ha sumado 11 puntos de los 21 que se han puesto en juego en El Arcángel, encajando nada menos que 10 goles.

Ganar y meter presión

Pero está claro que una victoria no sólo supondría cerrar esa pequeña racha gris de las tres últimas jornadas y que mejoraría su estadística como local, sino que le obligaría a mirar a Castalia. Allí, el Castellón de Pablo Hernández recibe a la UD Las Palmas. El conjunto albinegro es el último que ocupa una plaza de play off de ascenso, con 22 puntos, uno más que los cordobesistas, el Ceuta y el propio Cádiz CF. No lo tendrá fácil el propietario de Castalia, ya que la UD Las Palmas no conoce la derrota como visitante. En los siete encuentros que ha jugado lejos del Gran Canaria hasta ahora logró tres victorias (una de ellas en El Arcángel) y cuatro empates, encajando tan sólo dos goles en esos siete partidos, uno de ellos, blanquiverde. Un triunfo del Córdoba CF, combinado con un empate o una derrota del Castellón, haría dormir por primera vez en la temporada al Córdoba CF en puestos de ‘play off’ de ascenso a Primera. Podría valerle el empate en caso de derrota orellut, aunque esta tendría que producirse por cuatro goles de diferencia, algo poco probable, incluso en una Liga tan imprevisible como la Segunda División española.

Una panorámica de Castalia, en donde el domingo se disputa el Castellón-Las Palmas, justo tras el Córdoba CF-Cádiz CF. / MEDITERRÁNEO

Por lo tanto, el Córdoba CF metería toda la presión al Castellón, ya que los blanquiverdes juegan dos horas y media antes que conjunto de Pablo Hernández. Un triunfo del Córdoba CF ante el Cádiz (18.30 horas) en El Arcángel obligaría al Castellón (21.00 horas) a una victoria sobre una UD Las Palmas que aún no ha doblado la rodilla lejos del Gran Canaria.