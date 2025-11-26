Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF busca su primer triunfo en un derbi regional ante un Cádiz en caída libre
Los blanquiverdes encaran su tercer duelo andaluz del mes con la intención de romper una racha de empates frente a vecinos y aprovechar el bajón competitivo del conjunto gaditano
El Córdoba CF ya deja atrás los rescoldos del empate en Los Cármenes (1-1) y encara una nueva prueba de máximo nivel en el horizonte inmediato: el duelo del próximo domingo ante el Cádiz en El Arcángel, fijado para las 18.30 horas. Será el segundo derbi consecutivo en Liga y el tercero en apenas unas semanas, después de iniciar noviembre en La Rosaleda frente al Málaga, continuar ante los nazaríes y afrontar ahora un choque que, por exigencia, emerge como otro de los grandes desafíos del mes.
Asignatura pendiente
El bloque que dirige Iván Ania llega a la cita con un reto inequívoco: sellar por fin una victoria ante un rival andaluz, una asignatura que se le resiste en esta primera vuelta. Pese a ello, tampoco ha conocido la derrota en tres de los cuatro cruces regionales que le ha depara el calendario antes del parón navideño.
De hecho, el recorrido autonómico de los califas comenzó con el empate frente al Almería (1-1) en El Arcángel, allá por la décima jornada. En aquel enfrentamiento, el tanto de penalti de Jacobo González equilibró el gol inicial de Arnau Puigmal.
Pocas semanas después, ya en la decimotercera fecha, el Córdoba CF visitó La Rosaleda en un cruce marcado por la expulsión de Carlos Albarrán tras una acción con David Larrubia tras el descanso. El bloque ribereño se vio entonces obligado a remar durante toda la segunda mitad y lo hizo con determinación: igualó el partido hasta en dos ocasiones, primero con el gol de Adrián Fuentes y, ya en el descuento, con la aparición decisiva de Diego Bri para firmar el 2-2 definitivo.
El episodio más reciente tuvo lugar en el feudo granadino, donde los blanquiverdes volvieron a abrir el marcador gracias a la séptima diana de Adrián Fuentes en el campeonato. Sin embargo, el tanto del central Manu Lama -hijo del periodista egabrense Manolo Lama- acabaría sellando un nuevo reparto de puntos (1-1) en otro derbi de alto voltaje.
Los cadistas, en horas bajas
Con ese patrón de empates como telón de fondo, el cruce ante el Cádiz se presenta como la oportunidad idónea para romper la tendencia. El conjunto amarillo aterriza en Córdoba tras un tramo liguero complicado: cayó en casa frente a la Cultural y Deportiva Leonesa (1-2), una semana después de ser goleado por el Almería (3-0). Ninguna de sus cuatro citas anteriores terminó en triunfo, con apenas tres puntos sumados de los últimos 15.
Precisamente ese frenazo competitivo ha desplazado a los gaditanos desde las plazas de privilegio hasta la octava posición, justo por detrás del Córdoba CF y a un solo punto de distancia. Un contexto que añade, sin duda, un extra de necesidad a un derbi que puede marcar la inercia final del equipo califal -y el cadista- antes del últimos de competición del año.
