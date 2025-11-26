Alcedo: «El equipo está en buena racha y estamos jugando muy bien»

El Córdoba CF regresó este miércoles al trabajo con vistas al encuentro de la próxima jornada, la 16, en la que recibirá en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel a un Cádiz (18.30 horas) en horas bajas que sólo ha sumado un triunfo de los últimos nueve encuentros.

Feliz regreso a la competición

Juan María Alcedo valoró antes del primer entrenamiento semanal con vistas al segundo derbi andaluz consecutivo, tras el empate logrado en Los Cármenes ante el Granada (2-2), partido que supuso su vuelta a la competición tras su lesión en el hombro. "Estoy bastante contento", manifestó el defensa blanquiverde, ya que "han sido unos meses duros de trabajo, de exigencia y demás. Y bueno, estoy agradecido por el trato también que he recibido del club, de los readaptadores, de todos. Al final, esos diez minutitos para mí han sabido a gloria, un poco del éxito después del camino de esta lesión. Y bueno, yo quiero seguir así. Estoy a disposición del míster y estoy contento", reiteró.

Juan María Alcedo, en el terreno de juego de Los Cármenes, el pasado sábado. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Se le recordó a Alcedo la mala suerte en su lesión, ya que en aquel partido ante el Castellón se produjo su problema físico justo cuando Ania había contado con él. "A ver, esas son cosas que no dependen de nosotros. Yo, al final, la verdad que me estaba saliendo un buen partido. Estaba contento, estaba enchufado. Y bueno, lo único que tuve que hacer es tomármelo de la mejor forma posible e intentar volver lo antes posible, como te he dicho. Y bueno, ya estamos aquí, estamos contentos y hay que seguir así", indicó el jugador del Córdoba CF.

Albarrán en la zurda

Sobre el proceso de recuperación, el futbolista blanquiverde explicó que "al final era eso, esperar el tiempo que necesitas para recuperarse. Y bueno, poco a poco he podido ir entrando. Al final, yo con esa gana y esa ilusión de poder volver me costaba más porque no podía a lo mejor chocar y demás. Pero bueno, ya que estamos aquí estoy bien".

Juan María Alcedo, junto a Sergi Guardiola, en un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Durante su ausencia, unida a la de Vilarrasa, Carlos Albarrán debió tomar las riendas del lateral zurdo de nuevo, tal y como hiciera la pasada campaña. "Esto es fútbol. Cada uno, o sea, todos estamos dispuestos a dar todo por el equipo. Carlos ha tenido que tomar ese papel de lateral izquierdo y bueno, lo está haciendo bastante bien. Estamos todos contentos con él y lo vamos a apoyar siempre. Es bueno que haya competencia porque saca lo mejor de nosotros. Y bueno, hay que seguir así", deseó el roteño.

Evolución del equipo

Sobre la evolución de este Córdoba CF, que comenzó la Liga con muchas dudas y ha ido creciendo en las últimas jornadas, Juan María Alcedo explicó que "desde fuera he podido ver la progresión que ha ido teniendo. Al final éramos gente nueva, que hay que coger las ideas del míster y demás. Y se ha visto una progresión a mejor. El equipo está en buena racha, estamos jugando muy bien. Estoy contento de volver en este momento de la temporada, porque el equipo va rodado e intentaré dar lo mejor para poder estar al nivel", afirmó el jugador, que admitió que el encuentro de este domingo, ante el Cádiz "es un partido especial. Creo que va a haber un buen ambiente".

Además, Alcedo defendió que las bajas de este Córdoba CF, que tendrá al menos seis ausencias ante el Cádiz, no se están haciendo notar. "Se está viendo. El otro día los dos centrales que no participan normalmente hicieron un partidazo. Hay buen nivel en la plantilla y pongas a quien pongas dará la cara. Damos el nivel y hay gente muy preparada para poder jugar", aseguró el futbolista del Córdoba CF.

Finalmente, no quiso Alcedo mojarse demasiado sobre el objetivo de este Córdoba CF en la Liga, aunque sí reconoció que "el club y nosotros somos ambiciosos", aunque "no tenemos un objetivo a largo plazo. Vamos partido a partido, no tenemos ese miramiento por conseguir una serie de puntos. Vamos, como te he dicho, partido a partido y es nuestro único objetivo", reafirmó. Un objetivo para el que desde ya puede contar Iván Ania con Juan María Alcedo, incluso en la titularidad. "Sí, a ver, yo me siento muy bien. He podido recuperarme al 100%, al final tengo que ir cogiendo ese ritmo de partidos. Pero me siento preparado para poder disputar todos los minutos posibles y bueno, ya a disposición del míster para que él decida lo mejor", finalizó el defensa del Córdoba CF.