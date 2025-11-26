Adri Fuentes mejora el ritmo goleador de los 22 tantos de Sergi Guardiola en el Córdoba CF

No deja de ser llamativo lo que está ocurriendo en el Córdoba CF. O, al menos, lo que pasa en su delantera. El pasado verano se celebró el regreso de Sergi Guardiola (Manacor, 1991) como la demostración de que la entidad blanquiverde apostaba realmente por el ascenso de categoría. Muchos dieron por hecho que la llegada del manacorense de nacimiento –aunque jumillano de adopción- que Sergi Guardiola volvía a El Arcángel a reeditar aquella temporada 2017-18 inolvidable en la que anotó 22 goles y convirtiéndose en el mascarón de proa de una salvación increíble. Probablemente, hasta él mismo estaría sorprendido, ya que Sergi Guardiola no llegó aquella campaña como el primer delantero, posiblemente, ni tan siquiera como el segundo. Entonces se firmó a Jona Mejía –por una cifra en torno a los 500.000 euros-, que había anotado la campaña anterior 15 tantos en el UCAM Murcia y, dos campañas antes, 18 tantos en el Albacete. Sin embargo, el malagueño de nacionalidad hispano-hondureña fracasó completamente como blanquiverde, marcando apenas tres tantos y volando en el mercado invernal, con aquel cambio de propiedad incluido.

Una vuelta de 12 goles

Sergi Guardiola, sin embargo, fue la sorpresa agradable de aquella campaña en el ataque del Córdoba CF. El jumillano firmó 12 tantos al finalizar la primera vuelta y fue una de las revelaciones de la categoría. Ahora, casi una década después, la historia parece repetirse, pero a la inversa. A pesar de las expectativas del pasado verano, Guardiola no ha respondido a las ilusiones, también las suyas personales, que se despertaron hace unos meses. Y no fue por falta de oportunidades. Iván Ania le dio la titularidad en las siete primeras jornadas y en dos de ellas jugó los 90 minutos, disputando en otras tantas más del 75% del tiempo. Pero el jumillano no consiguió ver puerta. De hecho, tampoco es que disfrutara de excesivo número de oportunidades, pero las pocas de las que dispuso, tampoco las aprovechó. Después del primer mes y medio de Liga, el técnico blanquiverde se decantó por dar la suya a Adrián Fuentes. Y el madrileño la aprovechó desde el principio. Tras 525 minutos en esas primeras siete jornadas, Sergi Guardiola tuvo que afrontar la octava jornada desde el banquillo. Y ya en su segunda oportunidad desde la titularidad, Adrián Fuentes respondió a la confianza de Ania anotando el gol de la victoria en El Arcángel ante la Cultural Leonesa (1-0).

Sergi Guardiola conduce el esférico durante la victoria ante la Cultural Leonesa. / MANUEL MURILLO

A partir de ahí, la línea anotadora, de rendimiento y de sensaciones de Adrián Fuentes no ha hecho nada más que crecer. Desde esa primera titularidad, Adrián Fuentes ha sumado 634 minutos en las ocho jornadas consecutivas en las que ha sido titular y ha anotado nada menos que seis tantos, que sumados al que marcó en la jornada 2, ante Las Palmas (primera ocasión en la que tuvo minutos de Liga) suman siete. Siete tantos en 752 minutos que le colocan como referente goleador en la categoría. Adrián Fuentes sólo es superado en la tabla de anotadores de Segunda por Adrián Embarba (Almería) y Villalibre (Racing), ambos con nueve tantos, todos anotados en jugada, con balón en movimiento, al igual que los del delantero blanquiverde. No había tantos goleadores y tantos tantos con balón en juego desde hacía casi una década. La pasada temporada, sin ir más lejos, Luis Suárez llevaba nueve tantos anotados a estas alturas, aunque tres de ellos, de penalti. El año anterior era Braithwaite el que llevaba seis, pero uno de penalti. El anterior (2022-23) era Uzuni el que sumaba ocho goles, pero dos de ellos los había anotado de penalti. Todos sobrepasaron la veintena de goles al final de Liga. El último jugador que llevaba al menos siete goles en jugadas de campo al paso de la jornada 15 fue el palmeño Sergio León, quien en la jornada 2015-16 llevaba esos tantos, los mismos que en la actualidad suma Adrián Fuentes, para finalizar aquella temporada con 22 goles.

Supera a Florin, Pepe Díaz y Manolín Cuesta

En clave Córdoba CF, Florin Andone (2015-16) terminó con 21 tantos y sumaba seis goles en la jornada 15 de Liga, uno menos que el actual pichichi blanquiverde. Justo en la jornada 16 marcó el séptimo tanto para terminar sobrepasando la veintena al final de Liga. En la 1970-71, Manolín Cuesta había anotado ocho goles en la jornada 15, aunque dos de ellos, de penalti, terminando aquella campaña con 16 goles en los 38 partidos de Liga disputados, que finalizaron con el penúltimo ascenso a Primera del Córdoba CF. Finalmente, en la 2009-10, Pepe Díaz sumaba siete goles al paso de la jornada 15 de Liga, aunque dos de ellos los celebró tras disparo desde los 11 metros.

Adrián Fuentes celebra su gol ante la Cultural. / Manuel Murillo

Por lo tanto, el ritmo goleador de Adri Fuentes se equipara y supera no sólo al de los mejores goleadores en el último medio siglo de historia del Córdoba CF, sino también al de la última década en Segunda División A. Y tan bueno es su ritmo goleador que mejora al mejor Sergi Guardiola en el Córdoba CF, en aquella campaña en la que finalizó con 22 goles.