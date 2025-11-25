Seis combinaciones y ningún dueño: el Córdoba CF no encuentra solución para su flanco zurdo

El Córdoba CF convive con un dilema que no deja de agrandarse: su banda izquierda. Un costado que, tanto en defensa como en ataque, mantiene en vilo a Iván Ania, incapaz hasta ahora de encontrar una dupla estable entre el lateral y el extremo. De hecho, el asturiano acumula ya seis combinaciones distintas entre Liga y Copa en un intento de sostener un flanco convertido en rompecabezas por las sanciones, las lesiones y un rendimiento irregular.

«Nos está costando la banda izquierda. Estamos buscando soluciones, variantes. Con las lesiones que tenemos, está entrando también Albarrán como lateral zurdo. En función de lo que busquemos o permitan el parte médico y las sanciones, decidiremos», reconocía Ania antes de la visita a Granada. Y en Los Cármenes lo dejó claro: tras el descanso, el técnico ajustó la estructura moviendo a Dalisson hacia la mediapunta y dando la banda a Jacobo, un movimiento más dentro de un sector que se ha convertido en campo de pruebas.

Entre todas las intentonas, la pareja con más continuidad en los onces es la formada por Carlos Albarrán -a banda cambiada- y Dalisson de Almeida, repetida en cuatro jornadas, las mismas que el binomio Ignasi Vilarrasa-Kevin Medina. El malagueño, por cierto, ha perdido peso en las últimas semanas, quedándose sin minutos frente al Deportivo y también en frente al cuadro nazarí. Detrás aparece un mosaico de variantes: un Vilarrasa que fue fijo hasta su lesión en el pubis (sin fecha clara de regreso), que llegó a coincidir dos veces con Jacobo y otras dos con Dalisson; un Álex Martín que actuó como parche ante el Dépor; o una combinación que aún no ha visto la luz -más allá del lesionado Diego Bri, que nunca fue titular-: Albarrán-Kevin Medina, inédita en este tramo de curso.

En el torneo del KO ante el Cieza, además, y de forma casi excepcional, se dejó ver otra probatura en esa parcela: el flanco a cargo del joven Marcelo Timorán y Kevin Medina.

Jacobo González protege el esférico en el derbi ante el Granada. / Francisco fernández

Alcedo abre el abanico

Entre esas variantes, el regreso de Juan María Alcedo reabre el abanico. Casi 80 días después de su lesión en el hombro, el roteño volvió a sumar minutos ante el Granada y añade, por fin, el perfil que más necesita el equipo: un lateral zurdo natural para estabilizar el sector. En manos de Ania está decidir si apostar por su progresión tras dos meses de parón competitiva o mantener a un Albarrán que no termina de cerrar la herida defensiva.

La situación en los extremos es aún más estrecha. La sanción por ciclo de Christian Carracedo de cara al duelo del domingo ante el Cádiz en El Arcángel (18.30h) apunta a provocar un efecto dominó: Jacobo podría pasar a la derecha, Dalisson regresar a la mediapunta y Kevin Medina ocupar la izquierda. También entra en escena la posibilidad de un Theo Zidane titular en el enganche, lo que mantendría al hispano-brasileño en banda o incluso le llevaría a la banqueta si Ania prioriza equilibrio.

Mientras tanto, el Córdoba CF sigue buscando esa tecla que año tras año se resiste. La banda izquierda vuelve a ser un agujero sin resolver, un área bajo constante examen y que, en el derbi que asoma ante los cadistas, tendrá todavía más reflectores apuntándole.