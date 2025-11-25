Fuentes pelea por el pichichi y Carracedo asiste: así brilla la dupla del Córdoba CF

En un Córdoba CF lleno de lecturas, ajustes y preocupaciones a lo largo de estas semanas, emerge una certeza que gana peso a cada jornada: la dupla formada por Adrián Fuentes y Christian Carracedo se ha convertido en uno de los principales sostenes ofensivos del equipo adriestrado por Iván Ania. Y es que ambos han elevado su impacto hasta situarse, estadística en mano, entre las combinaciones más afiladas de LaLiga Hypermotion.

Fuentes, el gran exponente

Más evidente es el caso de Adrián Fuentes, que volvió a ver puerta en Granada tras su breve paréntesis ante el Deportivo de la Coruña y suma ya siete goles, situándose en plena pelea por el pichichi de la categoría. Solo Adrián Embarba (Almería) y Asier Villalibre (Racing de Santander), ambos con nueve, mantienen la delantera en una carrera en la que el madrileño comparte escalón con Zakaria Eddahchouri (Dépor), Jeremy Arévalo (Racing de Santander) y Jonathan Dubasin (Sporting). Pero hay un dato aún más revelador: según el portal ‘Stats Segunda’, sus siete dianas han reportado seis puntos directos a los blanquiverdes -solo Dubasin ha dado más puntos a su equipo, con siete para los de El Molinón-, una aportación decisiva dentro de los 20 que figuran en el casillero del equipo del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Es más, en términos globales, sus goles representan ya el 35% de los tantos cordobesistas en las 15 jornadas disputadas… y con apenas ocho titularidades, después de no aparecer en un once inicial hasta la octava fecha.

Carracedo iguala a su mejor versión

En el capítulo de los últimos pases, surge la otra mitad de esta sociedad: Christian Carracedo. Tras varias semanas de rendimiento irregular, el catalán sigue respondiendo cuando se trata de producción ofensiva: suma cuatro asistencias y un gol, es decir, ha intervenido de manera directa en un 25% de todos los tantos del Córdoba CF, con un total de media decena aportaciones. Además, sus números mantienen una línea paralela a la del pasado curso, cuando se destapó como una de las irrupciones del campeonato. Entonces, a estas alturas, acumulaba dos goles y tres asistencias: las mismas cinco contribuciones que presenta hoy tras su asistencia en Granada.

Carracedo conduce el esférico durante el pasado Granada-Córdoba CF. / Francisco fernández

Entre tanto, también ha conseguido disipar ciertas dudas en torno a su continuidad en la titularidad del perfil derecho del ataque, si bien causará baja este domingo ante el Cádiz en El Arcángel (18.30 horas) por ciclo de amonestaciones. En total, ha disputado 14 encuentros esta temporada, 13 de ellos como titular, y tan solo en una única ocasión, el cruce ante el Zaragoza en el Ibercaja Stadium (0-1), no saltó en el once ni disputó ningún minuto del partido. Y ante el Andorra (3-1), como otra de las excepciones, salió como revulsivo.

En el acumulado, de este modo, las aportaciones de ambos nombres propios han repercutido en nueve goles para el conjunto cordobés -no se solapa cuando uno ha definido a pase del otro- en lo que va de temporada. Y un total de tres veces ha dado el servicio el «23» para que el «18» sumara otra diana a su casillero hasta la fecha.