Adilson Mendes acelera su recuperación y se acerca al regreso con el Córdoba CF

La vuelta al tajo tras la jornada libre dejó un nombre subrayado en el parte matinal del Córdoba CF: Adilson Mendes. El atacante lisboeta continúa dando pasos firmes en la recuperación de su grave lesión y, en un momento donde el bloque blanquiverde necesita sumar efectivos para afrontar el tramo previo al parón navideño, su figura vuelve a asomar con señales tan prudentes como alentadoras.

El entrenamiento de este martes inauguró una semana de cuatro sesiones marcadas por la urgencia competitiva con vistas al duelo ante el Cádiz en El Arcángel (domingo, 18.30 horas), y lo hizo con «17» cada vez más integrado. El extremo, que inició el contacto con el grupo la semana pasada, intercala ya trabajo colectivo con dinámicas específicas, ajustando cargas según marque la evolución de su rodilla.

Desde los servicios médicos blanquiverdes insisten en un plan milimetrado. Entra y sale de la dinámica, completando tramos bajo las órdenes de Iván Ania, pero siempre con margen de maniobra para frenar ante cualquier aviso. La previsión interna apunta a que pueda estar disponible a comienzos de 2026, escenario más probable por prudencia médica, aunque su progresión deja una puerta abierta a un regreso incluso antes de cerrar el año, si las sensaciones continúan en esta línea.

No es un camino cualquiera. Mendes se aproxima al noveno mes de recuperación desde aquella durísima lesión sufrida en marzo -rotura del ligamento cruzado anterior con afección meniscal en la rodilla derecha- en la goleada ante el Granada en El Arcángel. Una lesión que lo dejó fuera de combate para el resto del curso pasado y prácticamente toda la primera vuelta del actual. A los seis días pasó por quirófano y comenzó una rehabilitación larga, exigente y minuciosa, cuyos últimos capítulos se escriben ahora.

Hace apenas un mes que el portugués volvió a pisar césped en la Ciudad Deportiva, trabajando en solitario. Hoy, entre tres y cuatro semanas después, ya participa parcialmente con el grupo, un síntoma claro de que la recta final está en marcha.

Mendes, durante un lance del entrenamiento. / Manuel Murillo

Martín Luna en la parcela médica

Las novedades no se limitaron al césped. En la estructura médica del club también se mueven fichas. La sanción de cuatro partidos impuesta al doctor José Miguel Bretones, expulsado ante el Deportivo, ha obligado a reorganizar funciones. El responsable provisional es Martín Luna, ya integrado en el cuerpo médico cordobesista y que ha dado un paso adelante durante este periodo.

Luna estuvo en el banquillo en el derbi ante el Granada y también supervisó la sesión de este martes. Bretones, pese a no poder ejercer de forma oficial junto al resto del staff, viajó igualmente a Los Cármenes, aunque sin ocupar su puesto habitual.