Juan María Alcedo, de vuelta con el Córdoba CF casi 80 días después

El empate del Córdoba CF en el pulso regional ante el Granada en el Nuevo los Cármenes se saldó con algo más que un punto y un nuevo, e importante, capítulo de desgaste. Entre tarjetas, zarpazos y ese frenético 1-1 que reconectó a los de Iván Ania con la senda de la puntual, emergió también una noticia que promete cambiarle el semblante al vestuario, y a su técnico: el regreso de Juan María Alcedo. Y es que casi 80 días después de caer lesionado ante el Castellón en El Arcángel -transcurrieron tan solo 78, para ser exactos-, el lateral roteño volvió a pisar el verde en un partido oficial y lo hizo en un escenario mayor, como el cruce vecinal ante los nazaríes y en un momento de máxima exigencia. Como si el calendario no quisiera conceder reinicios suaves...

Su lesión, sufrida allá por la cuarta jornada de Liga frente al cuadro orellut, con el que incluso llegó a finalizar el partido pese a su dolencia, lo había dejado en el dique seco durante dos meses largos. El diagnóstico fue una «luxación acromioclavicular de tercer grado» en el hombro izquierdo sufrida tras un lance del duelo, que le obligó a pasar por quirófano apenas tres fechas después, el 12 de septiembre. Ya entonces, según las previsiones que manejaban los servicios médicos del club, su regreso se estimaba para el próximo mes de enero, ya con la segunda vuelta en marcha. Pero el ex del Albacete, al estilo de los futbolistas que se empeñan en romper libretos, adelantó los plazos con una determinación que ha sorprendido puertas adentro.

De hecho, diez jornadas después de su última convocatoria volvió a entrar en una lista -la del pasado duelo ante el Deportivo de la Coruña, que ya anunciaba su retorno- y solo una semana más tarde ha regresado a la competición. Corría el minuto 83 del cruce con el cuadro granadino cuando Ania requirió de sus servicios, para dar relevo a un exigido Carlos Isaac que acumulaba desgaste, una amarilla y un combate cada vez más áspero con Souleymane Faye. Su entrada permitió liberar a Carlos Albarrán del lateral izquierdo y asumir él mismo una zona caliente, midiéndose tanto a Álex Sola como al hiperactivo Sergio Rodelas en un tramo final donde el partido se tradujo en puro intercambio. Y entre tanto, sin muestras de dolor para el zaguero...

Alcedo, a la derecha, junto a Adrián Fuentes en su ingreso al Granada-Córdoba CF. / Francisco fernández

Un proceso largo, pero acortado

La recuperación del roteño ha sido tan minuciosa como insistente. Desde hace más de un mes ya integraba parte de las sesiones con el grupo, todavía protegido pero con implicación total: trabajo al margen, cargas controladas y una presencia constante en la dinámica diaria. Su vuelta en Granada supuso su cuarta aparición de la temporada, elevando a 58 los minutos disputados -sin contar añadidos- y, al igual, dejando un mensaje claro de cara a lo que viene: el lateral izquierdo vuelve a tener competencia natural. Algo que agradece el equipo, que celebra él mismo y que, sobre todo, devuelve al cuerpo técnico blanquiverde un recurso más para encarar el tramo final de noviembre con una mirada menos en la enfermería.

«Gracias a todas y todos los que me habéis ayudado durante este tiempo. Este equipo y esta afición son muy grandes, y lo vamos a poner donde se merece. ¡Con todo Córdoba CF!», señaló el propio futbolista tras el pleito a través de redes sociales.