Ibai Gómez agranda la lista negra en los banquillos: octava destitución de la temporada en Segunda

El carrusel de entrenadores en LaLiga Hypermotion sigue girando sin freno. Y en esta ocasión el último nombre propio en sumarse llega desde el Nou Estadi Encamp, donde el FC Andorra presidido por el exfutbolista Gerard Piqué ha oficializado la destitución de Ibai Gómez, convertido ya en el octavo técnico que pierde su puesto en lo que va de curso.

El club tricolor anunció la decisión mediante un comunicado escueto pero revelador: ambas partes acordaron «dar por terminada la etapa del técnico vasco al frente del primer equipo», después de analizar «la necesidad de impulsar un cambio» ante la deriva reciente. Ocho jornadas sin ganar, culminadas con la derrota frente al Castellón (1-3), han dejado al Andorra con 17 puntos, apenas uno por encima del descenso, tras un arranque que parecía presagiar una transición más amable al regreso al fútbol profesional.

Una cascada de despidos

Gómez, que asumió el reto en verano tras el ascenso dirigido por Beto Company, no ha logrado imponer la línea ascendente que buscaba el club del Principado. Y así se añade a una nómina que no deja de crecer: Johan Plat (Castellón) abrió la cascada de despidos, seguido por Raúl Llona (Cultural Leonesa), Asier Garitano (Sporting), Gabi Fernández (Zaragoza), Fran Justo (Mirandés), Sergio Guilló (Huesca) y Sergio Pellicer (Málaga), destituido hace apenas una semana. Una radiografía que ya ha dejado movimientos en el 36,36% de los banquillos de la categoría.

Mientras se busca sustituto, la entidad ha anunciado que será el staff técnico el encargado de dirigir los entrenamientos y preparar su choque del próximo viernes ante el Sporting de Gijón en El Molinón. Un parche temporal para un proyecto que arrancó de forma fulgurante en la 2025-2026, con cuatro victorias, incluida la sellada frente al Córdoba CF de Iván Ania (1-3), entre las seis primeras jornadas de Liga.

Abel Gómez cae en Primera RFEF

En otras latitudes más cercanas, aunque cambiando la Segunda División por Primera Federación, un exblanquiverde como Abel Gómez también ha sido relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo del Antequera. «Desde la entidad queremos expresar nuestro sincero agradecimiento tanto a Abel Gómez como a su segundo entrenador Vicente García, por su dedicación y compromiso durante su estancia en nuestra casa. Lamentamos que, pese al esfuerzo de todos, no se hayan conseguido los resultados esperados», anunció el conjunto costasoleño a través de sus canales sociales, tras acumular cinco jornadas sin lograr sumar de tres que lo han emplazado a la zona de descenso del Grupo 2.