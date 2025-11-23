Xavi Sintes puja fuerte en la nueva competencia defensiva del Córdoba CF

Entre la amalgama de sensaciones que está dejando el último arreón del mes de noviembre, el Córdoba CF ha encontrado en Xavi Sintes algo más que un recurso de emergencia. El balear, que regresó al once en el Nuevo los Cármenes (1-1) para sostener una defensa plagada de bajas junto a un Álex Martín con el que solo había coincidido en Copa, se ha convertido en uno de los futbolistas de plena confianza para Iván Ania. No lo dice solo su rendimiento: lo confirma el propio entrenador. «Aquí tenemos un ejemplo clarísimo que aprovecha al cien por cien cada oportunidad: Xavi Sintes. Nunca baja los brazos, compite de forma extraordinaria, ve cada minuto como una oportunidad», deslizó el técnico en vísperas del duelo ante el Granada. Y Sintes, precisamente, respondió sobre el césped nazarí con ese mismo talante: «Soy un tío que trabaja y voy a dar la cara por el club siempre», resumió tras el 1-1.

Recuperando terreno

En su segunda temporada en blanquiverde -y también la segunda en el fútbol profesional- el zaguero de Mahón había perdido cierto foco en el once, aunque no jerarquía en el esquema. La irrupción de la dupla Franck Fomeyem-Rubén Alves lo había relegado a un papel secundario, pero él se mantuvo en el mismo plan: entrenar con rigor y esperar su momento, según sostuvo tras la cita. «Somos 25 jugadores y al que le toque estar en el once tiene que darlo todo», recordaba el pasado sábado. En lo que va de curso, el ex del Sevilla Atlético -con el que militaba en Segunda RFEF hasta su fichaje en verano de 2024- acumula seis partidos ligueros este curso, cinco de ellos como titular, con 482 minutos de juego; cifras modestas para un defensor que, al igual, no ha dejado de reivindicarse.

El cruce de Granada, además, dejó una novedad: fue la primera vez que compartió eje defensivo en Liga con Álex Martín. Una pareja forzada por el contexto, sí, pero que sostuvo los intereses cordobesistas en un partido de máximo voltaje. «Nosotros trabajamos cada entreno, vamos cambiando durante la semana. Con Fomeyem, Rubén Alves o Álex Martín... nos entendemos a la perfección», afirmó el zaguero.

Y precisamente ese fondo de armario se antoja capital en los próximos compromisos... Fomeyem continúa con su recuperación -la intención es apurar para tenerlo antes del parón navideño- y Alves todavía debe cumplir su segundo partido de sanción, por lo que ante el Cádiz el próximo domingo en El Arcángel (18.30 horas) volverá a abrirse la pugna por acompañar al hispano-brasileño en su posterior regreso.

De vuelta al once

El regreso del central balear a la propuesta ante el Deportivo de la Coruña, donde disputó 64 minutos al sustituir al lesionado Fomeyem, fue el primer aviso. Lo de Granada, la confirmación. En un mes de lesiones, sanciones y sobresaltos, Xavi Sintes ha dado un paso al frente. Y, al igual que apuntó Ania, cada minuto que pisa se está transformando en oportunidades aprovechadas.