Las sanciones de Dani Requena y Carracedo, daños colaterales del Granada-Córdoba CF

El cierre de la decimoquinta jornada de Liga en Segunda División volvió a dejar consecuencias disciplinarias para el Córdoba CF. Y es que otro revés más -y ya van unos cuantos en este primer tercio de curso- llega para un Iván Ania que, fiel a la tónica de las últimas jornadas, tendrá que reinventar su plan de vuelo de cara al próximo duelo ante el Cádiz en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (30 de noviembre, 18.30 horas). Esta vez, las piezas que se le han caído del tablero son Dani Requena y Christian Carracedo, dos pilares del once blanquiverde que vieron en Los Cármenes ante el Granada (1-1) la quinta amarilla de su ciclo y están abocados a un parón obligatorio por sanción. Un golpe doble, precisamente, en un tramo donde el margen competitivo ya era lo bastante estrecho.

Porque lo de las ausencias empieza a sonar a melodía repetida en el vestuario cordobesista. En territorio nazarí, el asturiano ya compareció sin su pareja de centrales titular: sin el lesionado Franck Fomeyem ni el sancionado Rubén Alves, que cumplió la primera de sus dos fechas de castigo. Tampoco estaba un Diego Bri en plena efervescencia ni, al igual, un Adilson Mendes que continúa tachando casillas en su cuenta atrás hacia el regreso.

Y ahora, además, el ex del Algeciras tendrá que desmontar una sociedad que había sido fija en la sala de máquinas, como es la dupla Isma Ruiz-Requena, titular en las últimas ocho jornadas y columna vertebral del equipo en este fase del calendario. También tendrá que asumir el parón obligado el atacante hospitalense, que había saltado de inicio en 13 de las 15 citas disputadas en el presente campeonato, además de ser el máximo asistente del plantel, con cuatro pases de gol.

Requena, durante el encuentro del Córdoba CF ante el Granada. / Francisco fernández

Guardiola, Medina y Fomeyem, al borde

El parte de apercibidos tampoco invita a la relajación. Siguen caminando sobre el alambre Sergi Guardiola -amonestado en Los Cármenes-, Kevin Medina y el propio Fomeyem, que mantendrá su condición de apercibido cuando vuelva a pisar césped. Y, al igual que ellos, asoman a solo dos cartulinas de la sanción tanto Álex Martín como Carlos Isaac, este último castigado con tarjeta amarilla tras la corrección del VAR en Granada. El margen es mínimo para todos ellos y el calendario, como viene siendo costumbre, aprieta.