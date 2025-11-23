Actualidad blanquiverde
Rafa Berges debuta con victoria en el banquillo del Lynx de Gibraltar
El ex jugador, director deportivo y entrenador del Córdoba CF inauguró su nueva etapa en el club del Peñón con un solvente triunfo por 2-0 frente al Hound Dogs
Rafa Berges se estrena con victoria en el Lynx FC de Gibraltar. El técnico cordobés, y exjugador, director deportivo y entrenador del Córdoba CF, ha dado el pistoletazo de salida a su exótico nuevo periplo en los banquillos del fútbol gibraltareño con tres puntos de valor en la duodécima jornada de Liga frente al Hound Dogs. La cita se resolvió con un marcador 2-0, que afianza a los pupilos del cordobés en la zona noble, donde se mantienen como sextos clasificados con 17 puntos.
Guardando un colchón de otros siete con respecto a los puestos de permanencia. Es la segunda ocasión en apenas un mes que el bloque amarillo se impone a los Hound Dogs, a los que ya superó durante el pasado día 9 de noviembre con un amplío 0-4, entonces a domicilio.
Berges, campeón olímpico, volvió así a dirigir a un equipo tras su doble experiencia en Indonesia, en donde entrenó al Mitra Kukar, de la Primera División del país asiático y a otro equipo en Segunda, el Badak Lampung, después de rechazar proyectos en España en años anteriores, donde dirigió proyectos como el Linares Deportivo, el CD Pozoblanco, el Jaén o el Logroñés, entre otros. Y ahora, su objetivo es clasificar al bloque de los 'linces' a competición europea.
