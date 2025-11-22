En Directo
Fútbol | 15ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Granada-Córdoba CF
Los de Iván Ania buscan dar un salto en la clasificación tras la derrota ante el Dépor frente a un cuadro nazarí en ague
El Córdoba CF visita este sábado el Estadio Nuevo los Cármenes para disputar un nuevo derbi andaluz, en esta ocasión frente al Granada, a partir de las 21.00 horas. Quieren en el hogar de los nazaríes dar un golpe sobre la mesa los de Iván Ania, que semana atrás sufrieron su primera derrota tras ocho jornadas de imbatibilidad, ante el Dépor, y ahora pretenden reconciliar sensaciones para dar un salto -o procurarlo- a la zona noble de la tabla. Enfrente estará el bloque dirigido por Pacheta, otro rival en clara línea ascendente y que, tras rescatar un empate ante el Racing de Santander en El Sardinero (2-2), también buscará un triunfo que lo saque de la zona de descenso.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el derbi andaluz hoque que arranca a partir de las 21.00 horas en el Estadio Nuevo los Cármenes entre el Granada y el Córdoba CF. Cita de valor para los de Iván Ania, que tras caer ante el Dépor y cerrar su racha de imbatibilidad en la pasada jornada, buscan ahora un triunfo balsámico para volver a meter presión a la zona noble. O, incluso dependiendo de resultados externos -pendientes del Cádiz y el Valladolid-, hacerse con una plaza. Enfrente estará un cuadro nazarí en pleno crecimiento, al alza tras rescatar un empate ante el Racing de Santander en El Sardinero y en busca también de lo suyo para salir del descenso. ¡Tenemos partidazo!
