Sigue en directo el Granada-Córdoba CF

¡Comenzamos!

¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el derbi andaluz hoque que arranca a partir de las 21.00 horas en el Estadio Nuevo los Cármenes entre el Granada y el Córdoba CF. Cita de valor para los de Iván Ania, que tras caer ante el Dépor y cerrar su racha de imbatibilidad en la pasada jornada, buscan ahora un triunfo balsámico para volver a meter presión a la zona noble. O, incluso dependiendo de resultados externos -pendientes del Cádiz y el Valladolid-, hacerse con una plaza. Enfrente estará un cuadro nazarí en pleno crecimiento, al alza tras rescatar un empate ante el Racing de Santander en El Sardinero y en busca también de lo suyo para salir del descenso. ¡Tenemos partidazo!