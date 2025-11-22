Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 15ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Granada-Córdoba CF

Los de Iván Ania buscan dar un salto en la clasificación tras la derrota ante el Dépor frente a un cuadro nazarí en ague

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana en la Ciudad Deportiva.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana en la Ciudad Deportiva. / AJ González

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF visita este sábado el Estadio Nuevo los Cármenes para disputar un nuevo derbi andaluz, en esta ocasión frente al Granada, a partir de las 21.00 horas. Quieren en el hogar de los nazaríes dar un golpe sobre la mesa los de Iván Ania, que semana atrás sufrieron su primera derrota tras ocho jornadas de imbatibilidad, ante el Dépor, y ahora pretenden reconciliar sensaciones para dar un salto -o procurarlo- a la zona noble de la tabla. Enfrente estará el bloque dirigido por Pacheta, otro rival en clara línea ascendente y que, tras rescatar un empate ante el Racing de Santander en El Sardinero (2-2), también buscará un triunfo que lo saque de la zona de descenso.

