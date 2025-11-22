Las notas
Iker Álvarez, el mejor en un notable Córdoba CF ante el Granada
El meta andorrano, el más destacado en una cita con el sello de Adrián Fuentes y otros nombres propios como Álex Martín, Carracedo, Requena o Isma Ruiz
IKER ÁLVAREZ (8)
El mejor
Importantísimo el andorrano. Entre él y el palo evitaron la remontada de Pascual. Sacó dos manos a Faye y otra a Sola. Poco pudo hacer ante Lama.
CARLOS ALBARRÁN (5)
Inteligente
Exigido por Álex Sola, y mucho. Tiró de oficio para no salir amonestado, pero le costó aguantar la banda. Mejoró tras el descanso.
XAVI SINTES (6)
Al quite
Bien en los cortes y coberturas. Sacó un balón prácticamente bajo palos que ya buscaba Rodelas. Pudo asistir a balón parado.
ÁLEX MARTÍN (7)
Sobrio
Le tocó pugnar con Jorge Pascual y se echó la defensa a la espalda. Atento, expeditivo, ordenado y contundente. Gran partido del canario.
CARLOS ISAAC (5)
Sufrió mucho
Perdió el baile con Faye. Vio la roja directa, pero el VAR rectificó en amarilla. Voluntarioso en ataque, muy exigido en la retaguardia.
ISMA RUIZ (7)
Multiplicado
Se empleó a fondo ante su exequipo. Generoso en los esfuerzos, en la salida de balón, pese a un error que pudo costar muy caro, y a nivel defensivo.
DANI REQUENA (7)
Sanción
En plena efervescencia tendrá que cumplir ciclo. Activo, implicado y mejorando, como de costumbre. Se atrevió en ataque.
DALISSON (7)
De menos a más
Empezó dubitativo, aunque le ganó el duelo a Naasei. Pasó a la mediapunta en la segunda mitad y dejó varios destellos. De vuelta al once.
JACOBO (5)
Lo intentó
El travesaño le negó un golazo de libre directo. Asociativo, aunque con menos peso que en otras citas. Acabó jugando por la izquierda.
CARRACEDO (6)
Creciendo
Dejó un puñado de detalles. Suya fue la asistencia en el tanto blanquiverde y firmó una bonita pugna con Diallo.
ADRIÁN FUENTES (7)
Volvió al gol
El atacante, que no había tenido la noche, se reconectó con el gol en un cabezazo inapelable. Ya suma siete dianas este curso.
SERGI GUARDIOLA (-) Luchó.
PEDRO ORTIZ (-) Sin tiempo.
ALCEDO (5) De vuelta.
DEL MORAL (5) Buscó dar contención.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Benita (Maestro Joao): “Este es el número que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad este año”
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
- Hitachi Energy cierra su planta de Córdoba hasta el lunes 'para garantizar la seguridad de sus trabajadores