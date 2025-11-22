Iker Álvarez, el mejor en un notable Córdoba CF ante el Granada

IKER ÁLVAREZ (8)

El mejor

Importantísimo el andorrano. Entre él y el palo evitaron la remontada de Pascual. Sacó dos manos a Faye y otra a Sola. Poco pudo hacer ante Lama.

CARLOS ALBARRÁN (5)

Inteligente

Exigido por Álex Sola, y mucho. Tiró de oficio para no salir amonestado, pero le costó aguantar la banda. Mejoró tras el descanso.

XAVI SINTES (6)

Al quite

Bien en los cortes y coberturas. Sacó un balón prácticamente bajo palos que ya buscaba Rodelas. Pudo asistir a balón parado.

ÁLEX MARTÍN (7)

Sobrio

Le tocó pugnar con Jorge Pascual y se echó la defensa a la espalda. Atento, expeditivo, ordenado y contundente. Gran partido del canario.

CARLOS ISAAC (5)

Sufrió mucho

Perdió el baile con Faye. Vio la roja directa, pero el VAR rectificó en amarilla. Voluntarioso en ataque, muy exigido en la retaguardia.

ISMA RUIZ (7)

Multiplicado

Se empleó a fondo ante su exequipo. Generoso en los esfuerzos, en la salida de balón, pese a un error que pudo costar muy caro, y a nivel defensivo.

DANI REQUENA (7)

Sanción

En plena efervescencia tendrá que cumplir ciclo. Activo, implicado y mejorando, como de costumbre. Se atrevió en ataque.

DALISSON (7)

De menos a más

Empezó dubitativo, aunque le ganó el duelo a Naasei. Pasó a la mediapunta en la segunda mitad y dejó varios destellos. De vuelta al once.

JACOBO (5)

Lo intentó

El travesaño le negó un golazo de libre directo. Asociativo, aunque con menos peso que en otras citas. Acabó jugando por la izquierda.

CARRACEDO (6)

Creciendo

Dejó un puñado de detalles. Suya fue la asistencia en el tanto blanquiverde y firmó una bonita pugna con Diallo.

ADRIÁN FUENTES (7)

Volvió al gol

El atacante, que no había tenido la noche, se reconectó con el gol en un cabezazo inapelable. Ya suma siete dianas este curso.

SERGI GUARDIOLA (-) Luchó.

PEDRO ORTIZ (-) Sin tiempo.

ALCEDO (5) De vuelta.

DEL MORAL (5) Buscó dar contención.