El Córdoba en el origen: 50 años del estreno goleador de Valdano

«En el descanso, pese al 0-0, he dicho a mis jugadores que si no lograban sujetar a Valdano, la causa estaba perdida. Así ha sido». El que hablaba en la tarde-noche del 23 de noviembre de 1975 era Gonzalo Uceda, entrenador accidental del Córdoba CF, que disputaba la jornada 10 de Liga en Mendizorroza contra el Alavés. España se encontraba de luto oficial. Tres días antes del encuentro entre albiazules y blanquiverdes se anunció la muerte del dictador Francisco Franco. Pero la vida continuó, aunque ya se podían percibir los cambios que experimentaría el país en los siguientes años, sólo había que ver aquel partido: la camiseta de un equipo vasco era defendida por un Español y un Catalán. José Carlos Español (bilbaíno) y José Catalán (sevillano) eran compañeros en aquel Alavés de un Jorge Valdano que, según la crónica de la prensa vitoriana, «se constituyó en una auténtica pesadilla de los defensores del Córdoba CF, a los que desbordó una y otra vez, pese al severo marcaje al que era sometido por Varo y Valbuena. Valdano fabricó el primer gol –obra del paraguayo Ortigosa- y materializó el segundo, pero incluso pudo llevar al marcador otros más».

Luto por Franco

El Alavés formó con Pereira, Zuluaga, Bea, Español, Catalán, Antonio, Ortigosa, Adorno, Valdano, Sánchez Martín y Urquía, dirigidos por Ben Barek, mientras que Gonzalo Uceda alineó por el Córdoba CF a Domingo, Manolo, Valbuena, Salas, Varo, Urbano, Montes, Corcuera, Cabrera, Álvarez y Rivero. Tras el descanso, Uceda introdujo a Carlos por Montes y en el minuto 68, a Abelenda por Álvarez. Soriano Aladrén fue el árbitro de un encuentro en el que los jugadores lucieron brazaletes negros «por el fallecimiento del Jefe del Estado, Generalísimo Franco», indicaban las fichas técnicas de aquel partido.

Valdano, a la izquierda en El Arcángel, junto a Varo, en un encuentro de la campaña 1976-77. / Norte Exprés

Un encuentro en el que Valdano fue la estrella. Se esperaba mucho del argentino cuando fue anunciado por el Alavés a finales de agosto de 1975, procedente del Newell’s Old Boys de Rosario. Además, ya el penúltimo día de agosto aumentó las expectativas que se tenían sobre él, un futbolista que había sido internacional en las categorías inferiores de Argentina y la absoluta y que llegaba a Vitoria con apenas 19 años. Se estrenó con la camiseta albiazul el 30 de agosto en un partido homenaje a exjugadores blanquiazules. Valdano anotó un triplete al Sporting de Lisboa. Pero luego, en Liga, las cosas no fueron bien. De hecho, la directiva del Alavés llegó a sancionar con 25.000 pesetas a los jugadores alavesistas por bajo rendimiento.

Otro gol suyo salvó del descenso

Recientemente, Valdano recordaba en una radio vasca «un gol que anoté con el Alavés al Avilés, que evitó el descenso». Aquel Avilés no era otro que el Ensidesa. Y así fue. Aquella 1975-76, el Alavés disputó el play out de descenso a Tercera contra el conjunto avilesino y el gol de la victoria lo anotó el argentino a nueve minutos del final.

Valdano, en El Arcángel en 1977, regatea al jugador del Córdoba CF Cobo. / CÓRDOBA

Valdano firmó 25 goles en las cuatro temporadas en las que vistió la camiseta del Alavés, desde donde viajó hasta Zaragoza. Allí compitió durante otras cinco campañas, anotando 46 goles en Liga, lo que le valió para fichar por uno de los grandes, el Real Madrid. En su primera campaña de blanco, la 1984-85, se proclamó campeón de la Uefa y de la Copa de la Liga. En la segunda, la 1985-86, logró la Liga y la segunda Uefa. Ganó dos Ligas más, compartió vestuario con la incipiente Quinta del Buitre y con apenas 32 años se retiró del fútbol no sin antes proclamarse campeón del Mundo en México 86 «con un genio en estado de gracia», como él mismo definió al Maradona que capitaneó la albiceleste en la cita mundialista en el país azteca.

Entrenador y comentarista

Luego vino su carrera fuera del césped. Primero, como entrenador, con su inseparable Ángel Cappa. Con apenas 36 años salvó al Tenerife del descenso y una temporada después, en la 1992-93, hizo historia al meterlo en competiciones europeas, al finalizar en la quinta posición de la tabla, por delante de clubs como el Atlético de Madrid, Athletic Club o Sevilla, entre otros, y con aquellas últimas jornadas en las que quitó dos Ligas a uno de sus amores, el Real Madrid.

Ahora, después de décadas comentando el fútbol para la TV, aquel casi juvenil de Las Parejas (Argentina) que se estrenaba en España hace ahora 50 años recordará aquel encuentro en Mendizorroza en el que fue aclamado como estrella absoluta y ser sufrido por un Córdoba CF cuyo técnico reclamaba en el descanso amarrar al argentino como fuera, sin éxito. Nadie entonces pudo soñar cómo sería su carrera. El Córdoba CF asistió al nacimiento del astro.