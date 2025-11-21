Pacheta, entrenador del Granada: "Frente al Córdoba CF vamos a tener un partido muy chulo"

“Un partido chulo para el espectador”, que presentará dos propuestas “parecidas” y que, a grandes rasgos, apunta a ser un auténtico “toma y daca”. Esas fueron algunas de las valoraciones de José Rojo Martín “Pacheta”, técnico del Granada, en vísperas de la visita del Córdoba CF al Nuevo los Cármenes de este sábado (21.00 horas) para medirse al cuadro nazarí. Un choque de pulsos cruzados y necesidades afiladas en el que, asegura, no cabrá la desconexión: “Llevan tres años con el mismo entrenador, tienen un modelo atractivo, muy valiente, parecido al nuestro. Nos vamos a encontrar a dos equipos que aprietan mucho arriba, que robamos y corremos. Va a ser de toma y daca, habrá que pararlo en determinados momentos, pero no nos sentimos incómodos en ese tipo de partidos. Es un rival muy vertical, que hace las cosas bien”, indicó.

“Tiene un modelo que ha ilusionado a toda la ciudad, no es fácil ascender desde Primera Federación, mantenerse en Segunda División e ilusionar. Nos vamos a encontrar un equipo bueno”, avisó.

Un bloque en “crecimiento”

En clave propia, el de Salas de los Infantes también aprovechó para deslizar que el rival que se encuentren en esta decimoquinta jornada los de Iván Ania, poco o nada tendrá que ver con el del arranque de curso: “Estamos en línea muy positiva. El equipo ya es muy difícil de batir, el último partido que hemos perdido, fue injusto, pero que fue por un accidente. Hemos pasado de ser un equipo al que le costaba a ganar a ser un equipo al que los rivales le cuesta mucho ganarnos. Tenemos que dar el siguiente paso”, aseguró.

Y, entre líneas, deslizó su intención de mover piezas para intentar incomodar en el tablero. «A los rivales los vamos viendo. Cada día intentamos hacer detalles distintos. Son los mecanismos habituales, pero si los cambias te pueden salir bien, puedes sorprender. Cuando funciona mal, es que eres un burro», bromeó, sin ocultar que sopesa ajustes tácticos para el gran duelo.

“El único que no está disponible mañana es Bouldini, los demás están todos”, finalizó, repasando el parte de bajas local para la cita.