Iván Ania y la visita al Granada: "La idea está clara, tampoco tengo mucho entre lo que escoger"

Reconectar con los puntos, con las sensaciones y, en definitiva, con la calma. A ese triple -y al mismo tiempo único- objetivo se aferra Iván Ania en la antesala del cruce de su Córdoba CF frente al Granada, este sábado en el Estadio Nuevo los Cármenes (21.00 horas). Un nuevo examen para los blanquiverdes, el primero tras poner fin a la racha de imbatibilidad, y que servirá para medir tanto el nivel del equipo como la profundidad real de una plantilla bajo mínimos en más de una parcela. «La idea está clara de los que van a jugar, tampoco tengo mucho entre lo que escoger por culpa de lesiones y sanciones. En cuanto al Granada, si miramos la clasificación, nos vamos a equivocar», subrayó el preparador tras el entrenamiento de este viernes, último previo al pleito.

Un plan condicionado

Y es que volvió a tocar el reverso de la moneda hace apenas unas fechas, ante el Deportivo en El Arcángel (1-3), en la primera derrota tras ocho semanas puntuando de forma consecutiva. Además, con un importante panel de consecuencias: dos partidos de sanción para Rubén Alves, expulsado; la lesión de Fomeyem -además de irse apercibido-, así como el también aviso de sanción de Requena y la lesión de Diego Bri en el lunes de trabajo posterior… «Hemos entrenado toda la semana con la misma línea defensiva. Fomeyem no está, Bri tampoco. Ignasi Vilarrasa, al ser un tema de pubis, no tiene tiempos. Viajará Miguelón, del filial», confesó.

El foco competitivo, en cualquier caso, tiene nombre propio: Granada. El cuadro nazarí, recalcó, está lejos de lo que sus puntos puedan sugerir y viene lanzado: solo una derrota en los últimos ocho encuentros, capacidad de reacción y una plantilla pensada para objetivos mayores. «Tiene una muy buena plantilla, pensada para un objetivo grande. No tuvo un buen inicio, pero conforme avanza la competición, se nota que está cada vez mejor. Tendremos situaciones de duelo individual, habrá que cerrar muy bien las bandas. Debemos estar preparados para situaciones de igualdad», anticipó.

Lance de un entrenamiento de esta semana en la Ciudad Deportiva. / AJ González

Frente a él deberá hilar fino, de hecho, con el plantel mermado y varios efectivos que, al menos hasta la fecha, están contando con opciones prácticamente residuales: «Solo juegan once de titular y hay cinco cambios. Las plantillas son más de 20 jugadores, todos han tenido minutos, todos han jugado de titulares entre Liga y Copa. Luego, tengo que tomar decisiones. No se trata de falta de confianza porque uno no juegue. Confío plenamente en todos los jugadores que tengo», reivindicó.

«Noviembre es un mes de muchas lesiones, hay que intentar minimizarlas. El jugador que no viene jugando y ahora va a tener la oportunidad de jugar, tiene que aprovecharla. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo que las aprovecha al cien por cien cuando las tiene, que es Xavi Sintes. Nunca baja los brazos, está para lo que se necesite. Compite de forma extraordinaria, ve cada minuto como una oportunidad», elogió. «Diego Bri es un jugador que lo ves antes del partido del Málaga y lo ves después, y es otro jugador. Marcó un gol y le dio una confianza tremenda», apuntó.

Su renovación

En clave propia, el técnico asturiano se mostró algo esquivo al analizar el estado, o avance, de las conversaciones para su renovación -termina contrato en junio del próximo año-. Algo que, en su caso, se están produciendo de forma «ajena» a él: «No es un tema que lleve yo. El club sabe como me siento en Córdoba. Tengo que centrarme en lo estrictamente deportivo. Estoy en un sitio en el que me siento querido, valorado, donde en los momentos difíciles he sentido siempre el apoyo. Eso es algo que tengo muy en cuenta. Estoy muy a gusto aquí. El club sabe lo que yo pienso; yo lo que piensa el club», apostilló.