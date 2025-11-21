Granada-Córdoba CF: Pérez Hernández, árbitro del partido

El árbitro madrileño Manuel Ángel Pérez Hernández (Madrid, 1989), perteneciente al colegio madrileño, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el decimoquinto encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo sábado ante el Granada en el Estadio Nuevo los Cármenes (21.00 horas), con motivo de la jornada 15 del calendario regular de Liga en Segunda División.

Su expediente

El colegiado madrileño, de 36 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas ocho temporadas, tres bajo el extinto formato de Segunda División B, tres en Primera Federación y otras dos, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 102 partidos, con un registro de 598 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 5,86 por partido- y 33 rojas -0,32-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 59 triunfos locales en el expediente, como contraste de 20 empates y 23 victorias visitantes.

La del sábado tampoco será la primera ocasión en la que Pérez Hernández arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras cuatro ocasiones. El balance resultante deja tres victorias blanquiverdes y una derrota. El primero de esos triunfos se selló en la 2019-2020 en la categoría de bronce, frente al Don Benito (1-2). El segundo llegó en la 2022-2023, tras el regreso a Primera RFEF, mientras que el más reciente, en el pasado curso, ya se ubica en el fútbol profesional, ante el Cartagena (2-1).

El dato reseñable es que ese único revés del historial tuvo lugar en la última jornada de Liga de la campaña 2021-2022 para los blanquiverdes, frente al Betis Deportivo en El Arcángel. Una cita encaminada con el gol de Jesús Álvaro en la primera mitad que acabó remontando el filial heliopolitano con los tantos del guardameta Rebollo y Mizzian en el tiempo de descuento, y que supuso despedirse de la lucha por el ascenso a Segunda.

En el VAR estará el también madrileño David Gálvez Rascón, de 44 años.