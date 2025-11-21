El Córdoba CF busca un golpe de efecto ante la efervescencia del Granada

«Si nos dejan, estaremos arriba», con ese mensaje no tan encriptado concluyó Iván Ania su rueda de prensa postpartido tras el pasado cruce entre su Córdoba CF y el Deportivo en El Arcángel (1-3). El de la primera derrota en dos meses, el de la primera cita sin puntuar en ocho jornadas y, casi entre líneas, el que puso de manifiesto el objetivo real de todo: pelear por un sitio en los puestos cabeceros. O lo que es lo mismo: buscar una vía para dar el salto a Primera División.

Y es que el mero hecho de reconocer las metas del curso -o incluso el proyecto- lleva años siendo un tema prácticamente tabú en el seno de la entidad blanquiverde. Entre consignas de cautela y paciencia, lógicas, transcurre la rutina cordobesista, aunque parece una evidencia que en clave interna el camino, o al menos el deseado, está más que trazado.

Y para este sábado ante el Granada en el Estadio Nuevo los Cármenes (21.00 horas) se han guardado precisamente otra bala los pupilos del asturiano, que saben que detrás de un rival en pleno crecimiento, pero que todavía no ha enderezado completamente el rumbo, se esconde la llave para volver a tentar la zona de privilegio.

Porque son ya varias las semanas que ocupa el bloque califal rondando esos lares. De hecho, incluso frecuentándolos temporalmente, por lo que la idea no es otra que reconectar con la senda de la victoria tres semanas después -tras las derrota ante los coruñeses y el empate en Málaga- para dar un golpe sobre la mesa.

Un punto es toda la distancia que separa al Córdoba CF de la sexta plaza, sin ir más lejos. La primera que delimita las plazas con acceso a un futuro play off a la máxima categoría y en la que actualmente se ubica el Cádiz (21), casualmente el próximo rival que deberá pasar por El Arcángel en apenas un puñado de fechas. Con 20 puntos en 14 encuentros, los blanquiverdes también tienen claro que no pueden perder demasiado margen con respecto al resto de implicados en esa pelea: el Almería, con una cita menos, está a cinco; también el Burgos, mientras que tanto el tercero como el segundo, y hasta el actual líder, el propio Deportivo (26), se encuentran a seis de separación.

Importante se antoja en esa ecuación el mantener la disposición a domicilio, un contexto en el que los de El Arcángel vienen exhibiendo cierto músculo: son el séptimo mejor visitante, suman nueve de 21 puntos lejos de casa y han sacado algún rédito de sus últimas cuatro expediciones.

Un corrillo de instruciones dirigido por Iván Ania en uno de los entrenamientos del Córdoba CF de esta semana. / A.J. GONZÁLEZ

Ojo con el Granada

Eso sí, todo ese arsenal de planteamientos choca con los que a buen seguro presenta el Granada de José Rojo Martín ‘Pacheta’, que llega en clara línea ascendente.

El grupo dirigido por el técnico burgalés tan solo ha cedido una derrota entre sus nueve actuaciones más recientes -hace tres jornadas, ante el Real Valladolid en el José Zorrilla- y semana atrás se repuso de un 2-0 en El Sardinero ante el Racing de Santander para terminar arañando un empate en el segundo acto.

«Frente al Córdoba CF vamos a tener un partido muy chulo para el espectador. Llevan tres años con el mismo entrenador, tienen un modelo atractivo, muy valiente, parecido al nuestro. Es un rival muy vertical, que hace las cosas bien, que tiene un modelo que ha ilusionado a toda la ciudad», señaló el propio preparador rojiblanco en vísperas del duelo.

Ya andan decimonovenos los granadinos (15), todavía ubicados en la decimonovena plaza, primera del descenso, aunque a no más de tres puntos de dar caza a cualquiera de los rivales instalados en la zona media-alta.

Además, presentarán toda su artillería: tan solo el ariete marroquí Bouldini, cedido por el Dépor, será baja en un esquema que, entre otras circunstancias, recupera a Luca Zidane, hermano del blanquiverde Theo Zidane, para volver a competirle el puesto a Astralaga bajo palos.

La receta cordobesista

Así que todo indica que la tarea de Iván Ania será hilar, y muy fino, para salir con el botín en el bolsillo de la visita al Nuevo los Cármenes. En cuanto a planteamiento, se espera un aluvión de movimientos sobre el tablero...

La portería sigue siendo terreno vedado por Iker Álvarez, que tras ceder su primera derrota como blanquiverde, aún mantiene crédito suficiente para seguir siendo dueño absoluto del arco.

Igual de afianzado está Carlos Isaac en la banda derecha, aunque no así el resto de la defensa, en la que ninguno repetirá con respecto al último partido. Y es que es el turno de la pareja formada por Xavi Sintes y Álex Martín, inédita hasta ahora en el campeonato de Liga, que tratará de paliar la ausencia de la dupla titular: Alves (cumplirá la primera de sus dos citas de sanción) y el lesionado Fomeyem, en el dique seco por varias semanas.

Albarrán regresará a la izquierda, donde también venía actuando como parche habitual ante las bajas en el carril zurdo.

Después, tanto Isma Ruiz como Requena son indiscutibles -máxime ante el equipo de su tierra-, con Jacobo como socio en la mediapunta.

Kevin Medina se espera como la gran novedad en el tridente. Carracedo, sin embargo, permanecerá en la derecha, mientras que en punta solo hay nombre desde hace jornadas: Adrián Fuentes, que buscará reencontrarse con el gol tras no mojar ante los deportivistas.