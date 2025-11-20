Juan Francisco Funes ejerce ya como nuevo entrenador del Málaga CF

El Málaga CF, uno de los rivales del Córdoba CF en Segunda División, anunció el miércoles por la tarde que Juan Francisco Funes, técnico del filial, será quien tome el relevo de Sergio Pellicer y dirija al primer equipo hasta el final de la temporada, por lo que este jueves conducirá el primer entrenamiento del equipo de la Costa del Sol. Tras varias alternativas que se barajaron en las últimas horas, el club optó finalmente por apostar por un perfil interno, reforzando su idea de continuidad y el papel central del fútbol base malacitano en el proyecto.

Candidatos

Desde que se comunicó la salida de Pellicer, sonaron numerosos candidatos, muchos de ellos con experiencia en Segunda División. Sin embargo, la entidad costasoleña eligió a Funes, hasta ahora responsable del Atlético Malagueño, último clasificado en Segunda RFEF. Siguiendo un camino similar al que llevó a Pellicer al banquillo en su día, el Málaga CF vuelve a recurrir a un entrenador de la casa para afrontar un tramo decisivo del curso, una medida que no está exenta de riesgo.

Sergio Pellicer, en un amistoso entre el Córdoba CF y el Málaga, hace un año. / Lof

Para Loren Juarros, director deportivo del Málaga CF, esta es la primera situación de este tipo desde su llegada hace tres años. En su momento decidió mantener a Pellicer, pero ahora se veía en la novedosa tesitura de elegir un relevo en el banquillo en mitad de una campaña. A pesar de que las quinielas apuntaban a un técnico con experiencia contrastada, Loren escogió una opción interna con la idea de dar continuidad al trabajo de cantera.

La situación de Juarros

Funes conoce bien a varios jugadores del plantel por haber coincidido con ellos en etapas anteriores. En las últimas semanas, el debate no solo giraba en torno a la continuidad de Pellicer, sino también sobre el futuro del director deportivo en caso de que el proyecto no avanzara como se esperaba. Juarros abordará estas cuestiones hoy jueves, durante la presentación oficial de Funes.

El nuevo técnico de la primera plantilla del Málaga CF llegó al club en la temporada 2020-21 para dirigir al Atlético Malagueño. Desde entonces, logró disputar el play off de ascenso en todas sus campañas, culminando con el ascenso a Segunda RFEF durante el último curso.