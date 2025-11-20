El Córdoba CF tras el primer tercio de Liga: el mejor balance de la última década

El Córdoba CF completó el pasado domingo el primer tercio de Liga de la 2025-26 y, más allá de las valoraciones subjetivas sobre gustos, filias o fobias, lo cierto es que el equipo de Iván Ania lleva firmada hasta ahora la mejor temporada de la última década. Si están por debajo, lógicamente, los cinco años que vagó por las catacumbas del fútbol español, hay otras en Segunda División que tambien fueron peores que la actual, como la anterior sin ir más lejos, o la del último descenso a Segunda División B. La actual, con 20 puntos en 14 jornadas, sigue siendo mejor que la 2016-17, cuando tras el primer tercio de Liga, el Córdoba CF se situaba en el puesto 13, con 18 puntos. Dos jornadas después era destituido José Luis Oltra y reemplazado por Luis Miguel Carrión, que sumó 36 puntos en 26 jornadas. Para irse a una campaña mejor que la que se lleva hasta ahora hay que irse a la última en la que se disputó un play off a Primera, la 2015-16, a las órdenes de Oltra, cuando en la jornada 14 se lograban 24 puntos (cuatro más que los actuales), que situaban al conjunto blanquiverde en la segunda posición de la tabla, es decir, en puesto de ascenso directo.

Mejor balance defensivo

El actual equipo de Iván Ania tiene unos números defensivos bastante buenos, mejores que en las anteriores temporadas del ovetense al frente del banquillo cordobesista. Con 19 goles en contra, el Córdoba CF de la 2025-26 ha encajado tres tantos menos que el equipo de la pasada temporada y sólo tres más que el que logró el ascenso a Segunda División A. Además, tan sólo seis equipos en la categoría pueden decir que mantienen una diferencia de goles en contra considerable: la UD Las Palmas (ocho goles en contra), Burgos, Cádiz, Valladolid y Leganés (12) y Deportivo de La Coruña (13). El Ceuta o el Eibar, con 16 goles encajados, se pueden encuadrar en la horquilla en la que están el Almería y el Málaga (18) y el propio Córdoba CF, junto al Huesca, la Cultural Leonesa y el Castellón, los cuatro con esos 19 tantos encajados.

Carlos Marín e Íker Álvarez, en un entrenamiento del Córdoba CF. / A.J.González

Pese a ello, no se puede obviar que la proyección señala que el Córdoba CF finalizaría la Liga con 57 goles recibidos, una cifra ligeramente por encima de lo que se necesita para meter la cabeza en los puestos de play off de ascenso, en donde casi la totalidad de los equipos que han conseguido plaza en anteriores temporadas bajaron de los 50 goles en contra. Pese a ello, la evolución del Córdoba CF en esta faceta ha sido más que evidente.

Un problema en los laterales

En lo individual, Iván Ania debió cambiar con el tren en marcha. Era evidente que Carlos Marín, aun firmando alguna buena actuación, no estuvo al nivel del Carlos Marín de anteriores campañas. Los movimientos en verano en la portería se justificaron luego sobre el campo y el ovetense decidió tras las cinco primeras jornadas que Íker Álvarez tomara el rol de titular en la portería. El andorrano sólo se perdió desde entonces el partido en El Arcángel ante la Cultural Leonesa (1-0) por sus compromisos con su selección. Recibió 10 goles en ocho partidos (1,25 por encuentro), mientras que Carlos Marín encajó nueve en seis (1,50 por partido). Ambos han firmado dos porterías a cero, aunque el andorrano disputando dos encuentros más que el almeriense.

Albarrán, Alcedo e Isma Ruiz escuchan a Iván Ania en un entrenamiento. / AJ González

El gran problema en la defensa para Iván Ania ha venido en los laterales, posiciones fundamentales no ya en lo defensivo, obviamente, sino tambien en lo ofensivo en el esquema del técnico blanquiverde. Durante mes y medio no pudo contar con su hombre de confianza, Carlos Albarrán, debido a problemas familiares del de Badalona, que se perdió nada menos que cinco jornadas (de la quinta a la novena, ambas inclusive). Cinco jornadas en las que encajó seis goles el Córdoba CF: tres en Andorra, dos del Racing de Santander y uno en Anoeta, dejando a cero al Zaragoza y a la Cultural. Ademas, tras sentar a Alcedo con la llegada de Vilarrasa, el roteño apenas jugó 7 minutos en las tres primeras jornadas y justo cuando tiró de él para toda una segunda parte, ante el Castellón (jornada 4), se lesionó de gravedad en el hombro. Una baja que ha perdurado hasta la jornada 14, precisamente, en la que por fin entró en una convocatoria, aunque no tuvo minutos frente al Deportivo de La Coruña. Por si fueran pocos los contratiempos de Albarrán y Alcedo, Ania también sufrió la baja de Vilarrasa. El de Granollers tomó la titularidad desde el inicio, pero nunca transmitió buenas sensaciones, salvo en algún tramo de partido. Ahora lleva cinco jornadas en el dique seco y todo apunta a que aún le queda, como mínimo, un mes por delante en su recuperacion. Por ello, Albarrán ha debido de jugar a banda cambiada, de nuevo, pese a tener la plantilla dos laterales zurdos natos y de garantía, algo que no ocurría en el último lustro.

Un eje defensivo afianzado

Finalmente, en el centro de la defensa, y pese a algun vaivén en el inicio de Liga en los onces -en ocasiones obligado por las circunstancias-, la pareja Franck Fomeyem-Rubén Alves se ha afianzado definitivamente. A pesar de que el camerunés ofrecía -sobre todos en los inicios- algunos gestos que invitaban a la desconfianza, lo cierto es que el ex del Antequera se ha mostrado como una fortaleza defensiva que ayuda mucho a un equipo como el Córdoba CF, que suele arriesgar mucho defensivamente y obliga a sus hombres de atrás a cubrir muchos metros cuadrados y a estar muy concentrados en los cruces y ayudas. Fomeyem es el segundo jugador con más minutos y Alves, el sexto. y el hispano-brasileño se estrenó como goleador, incluso, en el triunfo blanquiverde en el Carlos Belmonte (1-3).

Fomeyem vio la tarjeta amarilla ante el Dépor antes de caer lesionado. / MANUEL MURILLO

En la nube de estadísticas defensivas de este Córdoba CF hay que reseñar, por ejemplo, que no destaca excesivamente por arriba ni por abajo en lo que a disparos recibidos se refiere. Los 164 tiros que ha sufrido le sitúan en la décima posicion en esa estadística, que lidera el Valladolid, con 130 y que cierra el Mirandés con 212.

El tercero que más faltas comete

En lo que a faltas cometidas, el Córdoba CF continúa destacando en la categoría, y por ahora es el tercero que más comete, ya que sólo la Real Sociedad B (257) y Valladolid (256) comete más infracciones que los blanquiverdes (225). Ello le sitúa como el cuarto equipo más tarjeteado (40), sólo superado por el Mirandés (45), Real Sociedad B (43) y Leganés (42) y el séptimo que más rojas ha visto (tres), en una estadística que lidera el Zaragoza (5) y el Castellón, Granada, Sporting, Málaga y Albecete (4). A pesar de ello, tanto en expulsiones como en penaltis (le han pitado dos), las cifras son ligeramente mejores que las de la pasada campaña para el equipo de Iván Ania.

Finalmente, una de las estadísticas clave en este Córdoba CF es el de las disputas individuales por la posesión de balón, un concepto en el que el conjunto blanquiverde es líder, con 625 en 14 jornadas (casi 50 por partido), bastante por delante del segundo, el Valladolid, con 588 y con más de 200 de diferencia con respecto al Mirandés, último en esa estadística.

Así, es obvio que una de las claves para que este Córdoba CF haya firmado el mejor primer tercio de Liga en la última década se encuentra en la mejora defensiva del conjunto blanquiverde. No sólo en cuanto a números se refiere, que también, sino en la actitud del equipo de Iván Ania en su trabajo sin balón, algo de lo que se ha beneficiado el grupo. Deberá mantener la misma a lo largo de la Liga, y mejorarla si es posible, si pretende conseguir el objetivo de disputar el play off de ascenso a Primera.