El Córdoba CF de Iván Ania cumple ante los angustiados

El Córdoba CF, pese a la derrota de la última jornada ante el Deportivo de La Coruña (1-3) se encuentra en un buen momento. Es cierto que la desazón en el seno de la entidad blanquiverde viene provocada más por las bajas (fundamentalmente, de su eje defensivo, conformado por Franck Fomeyem y Rubén Alves), que por el resultado sufrido ante el conjunto gallego, en el Bahrain Victorius Nuevo Arcángel.

Objetivo: 'play off' a Primera

Pero es indudable que esa racha de ocho jornadas consecutivas sin doblar la rodilla han provocado que el Córdoba CF se instale en la primera mitad de la tabla, a un solo punto de la zona noble, y además, esa derrota provocó que ya desde el propio vestuario se hable abiertamente de que el objetivo de este Córdoba CF no puede ser otro: pelear por una plaza en los play off de ascenso a Primera División.

Rubén Alves y Zakaria forcejean por el esférico en el Córdoba CF-Deportivo. / MANUEL MURILLO

Ahora, Iván Ania deberá cambiar el eje de la defensa en Los Cármenes, ya que Franck Fomeyem tiene para varias semanas de baja (al menos tres) y Rubén Alves estará ausente de las convocatorias en los dos derbis andaluces (en Granada y ante el Cádiz) debido a la amarilla y la roja que le mostró Álvaro Moreno Aragón en el encuentro contra el Deportivo de La Coruña. Álex Martín y Xavi Sintes, como no podría ser de otra manera, se perfilan como probables relevos de los titularísimos centrales blanquiverdes, aunque no se puede olvidar nadie de que Alberto del Moral también se desenvuelve en esa zona con criterio, como el propio Iván Ania se encargó de recordar antes del inicio de Liga.

Ausencias

Este sábado será una prueba de fuego para este Córdoba CF con bajas, ya que a las de los centrales hay que añadir las de Diego Bri –que ser pierde la competición ya hasta el 2026-, Ignasi Vilarrasa y Adilson Mendes, ya que Juan María Alcedo ya estuvo en la convocatoria ante el Deportivo de La Coruña, aunque no tuvo minutos. Enfrente tendrá a un Granada que sufre su mal inicio liguero y que, pese a sumar una racha en la que sólo ha sufrido una derrota en las últimas ocho jornadas, el equipo de José Rojo ‘Pacheta’ aún se encuentra situado en zona de descenso a Primera Federación.

Albarrán, Alcedo y Ruiz, con Iván Ania, en el entrenamiento del Córdoba CF de este miércoles. / AJ González

Una situación que habla bien de la respuesta del Córdoba CF desde que lo dirige Iván Ania. Desde el verano del 2023, cuando llegó el ovetense al banquillo cordobesista, el Córdoba CF ha sufrido 26 derrotas con él. Las siete primeras fue en la campaña de su debut, en Primera RFEF, finalizada con ascenso a Segunda División A. De los 42 encuentros disputados (incluyendo eliminatorias de ascenso), el conjunto blanquiverde sufrió siete derrotas. La temporada pasada, ya en Segunda División A, el Córdoba CF sufrió 15 derrotas, mientras que en la actual campaña ha doblado la rodilla en cuatro ocasiones. 26 partidos en los que sumó cero puntos. Sin embargo, el punto optimista para el aficionado blanquiverde es que de esas 26 derrotas, sólo tres se produjeron contra rivales que se situaban en puestos de descenso. La campaña pasada sólo en una ocasión dobló la rodilla ante un adversario que en ese momento se situaba en puestos fatídicos: fue en la jornada 15 de Liga de la 2024-25, hace justo un año, cuando visitó el Nuevo Mirandilla y cayó por 2-0 ante el Cádiz. El conjunto amarilla afrontó el partido en el puesto 19 de la tabla, a un solo punto de la salvación. Con su victoria, los cadistas salieron de la zona fatídica y dejaron a los blanquiverdes a un solo punto del descenso. Fue la única ocasión, la pasada campaña, en la que el Córdoba CF cayó derrotado ante un equipo situado en descenso.

Dos de las tres derrotas, en Primera RFEF

Un año antes, en Primera RFEF, sufrió dos derrotas contra equipos situados en el pozo de la tabla, aunque ambas fueron anecdóticas. La primera, porque se produjo en la segunda jornada de Liga, en San Fernando (3-1), que era penúltimo entonces. Y la otra se produjo en la jornada 35, cuando el Córdoba CF ya estaba clasificado como segundo para el play off de ascenso y nada se jugaba. Eso sí, no deja de ser llamativo que esa derrota, nada menos que por 3-0, se produjera, precisamente, contra el filial del Granada. El Recreativo Granada, entrenado entonces por Germán Crespo, goleó a un excesivamente relajado Córdoba CF. Eso sí, el equipo de Iván Ania deberá tener en cuenta que en aquel filial recreativista estaban jugadores como Oppong, Pablo Sáenz o Rodelas, que actualmente integran la primera plantilla del Granada CF, que actualmente ocupa posiciones de descenso a Primera RFEF. Y el Córdoba CF suele cumplir con creces cuando se enfrenta a equipos angustiados.