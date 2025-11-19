Isma Ruiz y el objetivo del Córdoba CF: «Nos tenemos que creer que podemos estar arriba»

Isma Ruiz compareció ante la prensa antes del inicio de la semana de trabajo del Córdoba CF con vistas a la visita al Granada CF, club en el que se formó el centrocampista blanquiverde, en un partido que debe disputarse este sábado (21.00 horas) y que supone la vuelta de Isma Ruiz a su ciudad, donde «siempre volver a casa es un gusto. Con mis familiares y mis amigos, es un partido especial para mí», reconoció el futbolista blanquiverde.

Arbitraje "zanjado"

El jugador del Córdoba CF comentó que la derrota ante el Deportivo y la polémica por el arbitraje «es un tema zanjado, donde al final son decisiones arbitrales», por lo que «nosotros -debem os- dedicarnos a lo nuestro».

Moreno Aragón muestra la tarjeta roja directa a Rubén Alves en el Córdoba CF-Deportivo. / MANUEL MURILLO

Hablando ya del rival, Isma Ruiz comentó que el Granada «aunque esté abajo en la clasificación, la verdad es que ha dado un paso hacia adelante bastante importante. El otro día empató al Racing y la verdad es que es un partido complicado, donde no nos podemos confiar por su situación en la tabla», advirtió. El centrocampista blanquiverde recordó que «esta categoría, aunque esté más abajo, no significa que sea peor, están todos los partidos muy igualados. Y bueno, nosotros tenemos que afrontarlo como un partido más, con mucha ilusión y sobre todo para reivindicarnos por los tres puntos que perdimos este pasado fin de semana y ganarlos allí en Los Cármenes».

"Tener las ideas claras" en Granada

Isma Ruiz indicó que una de las claves para traerse los tres puntos de Granada es que el Córdoba CF tiene que ser «un equipo como el que venimos siendo, con esa señal de identidad que tenemos de jugar a la pelota, de tener las ideas claras, tanto en nuestra área como en la suya, defensivamente ser muy fuertes, porque ahora ellos tienen más gol que antes y sobre todo en ataque, pues enchufar las que tengamos».

Isma Ruiz, durante un encuentro con el Córdoba CF en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Preguntado sobre la renovación de Iván Ania, Isma Ruiz reconoció que «por mí, personalmente, es un entrenador encantador. A la vista está y se ve por números y por datos, un entrenador que al Córdoba CF le ha dado mucho. Pero su renovación yo no tengo ni idea, aunque le deseo lo mejor y el otro día le di la enhorabuena por sus 100 partidos». En el plano personal, Isma Ruiz comentó que «me encuentro bastante bien físicamente y nada, con muchas ganas de jugar contra el Granada donde allí daremos todo lo posible y todo el equipo».

Bajas importantes

También se le preguntó a Isma Ruiz sobre las importantes bajas que sufrirá el Córdoba CF en defensa, con las ausencias de Franck Fomeyem y Rubén Alves. «Sí, son bajas importantes, pero ya se vio el otro día que todo el equipo está enchufado, tanto los que juegan menos como los que juegan más. El otro día fue complicado también la salida de Alex Martín y Xavi Sintes y mira cómo cumplieron y eso es un dato de que día a día están entrenando súper bien y de que lo dan todo por el equipo para estar a su disposición. Tanto ellos como otros compañeros pueden hacerlo perfectamente», reivindicó el jugador granadino.

Isma Ruiz toca balón durante un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

Una actuación de la que deben tomar nota otros compañeros que cuentan poco, ahora mismo, para Iván Ania, como puedan ser Pedro Ortiz o Diego Bri. «Sí, son jugadores que ahora no están aportando, pero está claro que como entrenan el míster les dará su oportunidad y pueden hacerlo perfectamente unos como otros».

En todo caso, Isma Ruiz apeló a la buena respuesta de este Córdoba CF cuando se quedó en inferioridad ante el Deportivo de La Coruña, en la pasada jornada. «Ya se vio que, a pesar de que andamos con uno menos, este equipo es un equipo que tiene alma, que tiene fe en lo que hace y a pesar de quedarse con uno menos, yo jugando dentro del campo no noté que teníamos uno menos, al revés. Nosotros seguíamos jugando la pelota, con llegada, incluso pudimos hacer el empate y bueno, eso quiere decir que el equipo está bastante enchufado», reclamó.

Finalmente, y vista esa respuesta, se le preguntó a Isma Ruiz sobre el objetivo de temporada de este Córdoba CF. «Sí, somos un equipo que, la verdad, con la plantilla que tenemos, nosotros creemos y nos tenemos que creer que podemos estar en los puestos de arriba», reivindicó el granadino.