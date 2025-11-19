Granada CF y Córdoba CF: lo que cuesta superar el maldito agosto

Este sábado, el Córdoba CF disputará su tercer derbi andaluz de la temporada visitando Los Cármenes (21:00 horas), donde le espera un Granada CF que aún permanece en puestos de descenso. Pese a ello, el conjunto rojiblanco ha mostrado una clara mejoría bajo la dirección de José Rojo “Pacheta”, encadenando nueve jornadas consecutivas puntuando y perdiendo solo un partido, en Valladolid y con un penalti en contra en el minuto 88.

Granada CF: de un arranque catastrófico a una recuperación sostenida

Aunque el Granada sigue en zona de descenso, la situación actual ofrece una perspectiva mucho más esperanzadora que hace dos meses. Su pésimo inicio de Liga —con solo un punto de los primeros 15— lo llegó a colocar colista en cuatro jornadas. La principal debilidad estuvo en la defensa: en las primeras cinco jornadas encajó 12 goles, una cifra incompatible con cualquier plan de estabilidad.

Pacheta, durante su etapa en el Villarreal. / CÓRDOBA

La reconstrucción de Pacheta ha sido evidente. En los últimos siete partidos, el Granada CF solo ha recibido siete goles, dejando la portería a cero ante Las Palmas, Cádiz y Andorra, y encajando únicamente un tanto frente al Zaragoza. Si en las primeras cinco jornadas sumó un punto, en las nueve posteriores ha logrado 14 puntos, mostrando una clara línea ascendente. Aun así, el Granada necesita una victoria de peso que refuerce la confianza de su afición, y el duelo ante el Córdoba CF aparece como una oportunidad perfecta.

Qué pasaría sin el “agosto maldito”

Si se eliminaran las tres primeras jornadas —disputadas en agosto— y se analizara la clasificación desde el 1 de septiembre, el Granada CF estaría en una posición mucho más favorable: sería 11º, con 15 puntos, a solo tres puntos del play off y, lo más significativo, a seis puntos del descenso. Un escenario radicalmente distinto al actual, donde ocupa el límite del descenso, igualado con la salvación.

Córdoba CF: un inicio flojo y una recuperación más intensa que la del Granada

El Córdoba CF tampoco empezó la temporada de forma brillante, aunque sumó tres puntos más que el Granada en las primeras cinco jornadas. Sin embargo, su reacción posterior ha sido más sólida tanto en juego como en resultados. Eliminando también las tres jornadas de agosto, el equipo de Iván Ania se colocaría quinto, en plena zona de play off, con 19 puntos, a solo dos del Deportivo de La Coruña —segundo clasificado— y a tres de Las Palmas, que sería el líder.

Un derbi decisivo para sus aspiraciones

Ambos equipos llegan a este Granada CF – Córdoba CF en Los Cármenes con una idea clara: seguir escalando después de un arranque decepcionante y acercarse a su gran objetivo compartido: luchar por el play off de ascenso a Primera División. Pero para consolidar esa recuperación, tanto Granada como Córdoba aún deben superar definitivamente el “agosto maldito” que marcó su inicio de temporada.