El Córdoba CF en sus visitas a Granada CF: cuando Pepichi Torres rompió la maldición

El Córdoba CF vuelve a Granada. Y no, no vuelve a su hogar. Hace un año, en su regreso al fútbol profesional, se vino a Córdoba con una dolorosa derrota por la mínima. El gol de Siren Diao, actualmente jugador del Cesena y al que probablemente se enfrente Antonio Casas en esta campaña, llegó en el tiempo de descuento, cuando más duele. Y no le faltaba castigo al conjunto blanquiverde, que ya antes del descanso padeció la expulsión de Theo Zidane por aquel pie excesivamente alzado ante el lateral granadino Brau. No era noticia. Las visitas del Córdoba CF a Los Cármenes, en sus dos versiones, nunca fueron agradables. De hecho, de los 29 viajes que ha realizado el Córdoba CF a Granada, entre Liga y Copa, tan sólo ha logrado cinco victorias, y sólo tres de ellas en Liga. Eso sí, los jugadores de Iván Ania deben tomar nota: siempre que el Córdoba CF ganó en Granada o se proclamó campeón en su Liga o ascendió de categoría.

27 años sin ganar

La última vez que se impuso el Córdoba CF en Los Cármenes fue en la temporada 1998-99, en el año que se culminó con el Cartagenazo. Un doblete de Loreto (minutos 13 y 22) hizo inútil el tanto de Rubén Blaya para los nazaríes (min. 43), entrenados entonces por Chaparro. En la 1995-96, campaña en la que por segunda ocasión consecutiva el Córdoba CF se proclamaba campeón de su grupo en Segunda División B, el equipo entonces entrenado por Perico Campos se impuso en Los Cármenes al Granada CF de Lucas Alcaraz con un gol de David Gallego, que ha sonado en las últimas semanas como posible entrenador del Sporting, primero, y del Mirandés, después.

Crispi, Pepe Aragón -presidente del Granada en la 94-95- y Rafael Gómez, el 11 de diciembre de 1994. / FRAMAR

Pero quizá la victoria más llamativa de las tres en Liga que ha logrado el Córdoba CF en Granada fue la primera, conseguida en la campaña 1994-95 y que fue el punto de arranque de una escalada cordobesista que terminó con su primer campeonato de Liga en Segunda División B. Por si fuera poco, ese triunfo supuso una ruptura de una tendencia matadora para el Córdoba CF, que desde su fundación en 1954 había visitado Granada en 14 ocasiones en Liga y nunca había conseguido imponerse al equipo nazarí. De hecho, de esos primeros 14 encuentros en Granada, el Córdoba CF tan sólo consiguió cuatro empates, por 11 derrotas, y ni siquiera algún triunfo copero intermedio lograba hacer olvidar el maleficio del conjunto cordobesista a los pies de la Alhambra.

Goles de Pepichi y Manolo

Aquel 11 de diciembre de 1994, el Córdoba CF llegaba a Granada capitaneado por Rafael Gómez, que se hacía fotos en la previa con el entrenador cordobesista, Rafael Alcaide ‘Crispi’ y el presidente del Granada, Pepe Aragón. Varios cientos de aficionados cordobeses acompañaron, como se ha hecho siempre a un Córdoba CF que había iniciado la pretemporada, en Segovia, con el destino ineludible de ascender a Segunda, porque el destino final era llegar “a Primera”. Llegó el Córdoba CF a Los Cármenes pugnando en la clasificación por el primer puesto con un Yeclano en el que jugaba, entre otros, José Luis Oltra y Ayneto.

Manolo celebra en El Arcángel un gol para el Córdoba CF en aquella 1994-95. / A.J. GONZÁLEZ

Un año antes de llegar Alcaraz al Granada comenzó aquella 1994-95 José Antonio Barrios, al que aquella derrota ante el Córdoba CF le costaría el puesto. Y lo hizo porque la imagen del Córdoba CF, en aquel encuentro, fue más que bueno. Superó el equipo de Crispi en todos los conceptos al Granada, al que dominó con balón y sin balón y los dos goles blanquiverdes hicieron justicia, incluso corta, a lo visto sobre el terreno de juego. Muchos de los desplazados se frotaban los ojos, no porque lo visto cambiara mucho con respecto a lo contemplado en las jornadas anteriores, sino porque Granada era gafe para el Córdoba CF. Pero el gafe lo rompió Pepichi Torres. El centrocampista blanquiverde, junto a Rícar, dio una lección futbolística sobre el terreno de juego de Los Cármenes y anotó, incluso, el primer gol del Córdoba CF, en la primera parte. Luego, en la segunda, Manolo apuntilló a un Granada que pedía a gritos el final del encuentro.

Un relevo a Pepichi Torres

Rompía así el Córdoba CF un maleficio que se iniciaba desde su creación, en 1954. Un maleficio que ahora parece revivir, ya que en sus últimas siete visitas oficiales, el conjunto blanquiverde apenas ha logrado rascar un empate como mejor resultado. Precisamente, su última victoria es la citada en la temporada del Cartagenazo, un recordatorio de que un triunfo en Granada equivale a ascenso o campeonato de Liga para el Córdoba CF. Un Córdoba CF que busca un relevo a Pepichi Torres.